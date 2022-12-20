Путин поручил спецслужбам держать под контролем места массового пребывания граждан

Держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры поручил спецслужбам президент России Владимир Путин 20. Видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля 20 декабря.
Глава государства отметил достаточный опыт спецслужб в сфере антитеррора и поручил вести поэтому работу по предотвращению терактов системно и поступательно. «Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры», — сказал он в поздравлении сотрудников органов госбезопасности.
Путин подчеркнул, что появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. «А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал», — заявил президент.
Российский лидер отметил, что эта задача должна решаться ФСБ при координации НАК, в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами.