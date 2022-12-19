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    Петербургского предпринимателя оставили без машины на Прибрежной улице. Перехватили авто уже на М-10

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    Похищенный у гендиректора петербургской фирмы автомобиль ловили по плану «Перехват». За час машина из Невского района Петербурга умчала в Тосненский район Ленобласти.

    В 19:57 18 декабря в полицию обратился 51-летний гендиректор фирмы, которая занимается оптовой торговлей спецтехникой. Мужчина рассказал, что около 19:49 от дома 11 по Прибрежной улице неизвестный преступник угнал его Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска, сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Был объявлен план «Перехват». В 20:44 на 637-м километре трассы М-10 «Россия», в 400 метрах от поселка Ушаки, полицейский остановили похищенный «Аутлендер». За рулем оказался 27-летний гражданин Азербайджана. Мужчину задержали в качестве подозреваемого. Кроме того, оказалось, что он не состоит на миграционном учете, за что на него составили административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

    По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Угон авто
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