Такси прилегло на бок и остановило Выборгскую набережную

ДТП с «перевертышем» затруднило движение в Выборгском районе Петербурга днем 19 декабря. Авария собрала полуторакилометровую пробку в сторону центра.
На Выборгской набережной, неподалеку от Гренадерского моста, в направлении центра опрокинулся на бок легковой автомобиль, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Татьяна. На фото видно, что машину при этом развернуло поперек дороги.
Пользователи «Яндекс.Пробок» уточняют, что в ДТП попала машина такси. По данным сервиса, из-за ДТП на набережной собралась пробка в сторону центра длиной почти 1,5 км. О пострадавших не сообщается.