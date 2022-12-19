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    Такси прилегло на бок и остановило Выборгскую набережную

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    ДТП с «перевертышем» затруднило движение в Выборгском районе Петербурга днем 19 декабря. Авария собрала полуторакилометровую пробку в сторону центра.

    На Выборгской набережной, неподалеку от Гренадерского моста, в направлении центра опрокинулся на бок легковой автомобиль, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Татьяна. На фото видно, что машину при этом развернуло поперек дороги.

    Пользователи «Яндекс.Пробок» уточняют, что в ДТП попала машина такси. По данным сервиса, из-за ДТП на набережной собралась пробка в сторону центра длиной почти 1,5 км. О пострадавших не сообщается.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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