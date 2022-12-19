KZ: В Австрии грека с русскими корнями и отцом из ГРУ заподозрили в шпионаже в пользу Москвы

В Австрии со спецназом задержали 39-летнего гражданина Греции русского происхождения по подозрению в шпионаже, сообщает местная газета Kronen Zeitung 19 декабря. По версии служб, он несколько лет снабжал информацией Москву.



Задержанный Александрос (Анатолий) является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ, во время службы работавшего в качестве дипломата в Австрии и Германии, пишет ТАСС со ссылкой на издание. Отец мужчины, как полагают, также мог шпионить в пользу России.