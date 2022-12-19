KZ: В Австрии грека с русскими корнями и отцом из ГРУ заподозрили в шпионаже в пользу Москвы

В Австрии со спецназом задержали 39-летнего гражданина Греции русского происхождения по подозрению в шпионаже, сообщает местная газета Kronen Zeitung 19 декабря. По версии служб, он несколько лет снабжал информацией Москву.
Задержанный Александрос (Анатолий) является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ, во время службы работавшего в качестве дипломата в Австрии и Германии, пишет ТАСС со ссылкой на издание. Отец мужчины, как полагают, также мог шпионить в пользу России.
Kurier сообщает, что подозреваемый в Австрии получал только небольшие социальные пособия, что не помешало ему за последние четыре года совершить 65 заграничных поездок, помимо визитов в Грузию, Турцию, Белоруссию и Россию. Отмечается, что незадолго до объявления спецоперации мужчина был в Москве, куда якобы уехал с важной для России информацией о настроениях в Австрии.
При обыске в доме подозреваемого в Вене изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты с примерно 10 млн файлов, а также детектор сигналов, способный обнаружить скрытые камеры и прослушивающие устройства. Информацией «в пользу России» предполагаемый шпион якобы обменивался не только в путешествиях, но и через тайники в Вене, где оставляли сообщения.
Газета пишет, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. При этом обошлось без ареста: после задержания 39-летнего гражданина Греции отпустили.