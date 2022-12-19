    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    764мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd64.61eur68.78

    Reuters: Участники Pussy Riot задержаны в Катаре во время финала ЧМ, они хотели устроить акцию на поле

    11002
    18 комментариев

    Участники российской группы Pussy Riot задержаны в Катаре при попытке выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, сообщает 19 декабря агентство Reuters. По данным СМИ, это Ника Никульшина* (признана иноагентом), вместе с ней был Петр Верзилов* (признан иноагентом), издатель «Медиазоны»*, объявленный российскими властями в розыск, и ещё одна активистка.

    По данным агентства, они планировали устроить на поле акцию против событий на Украине, заключения Алексея Навального и притеснения женщин в Катаре.

    «Никульшина* была задержана службой безопасности. Активистку остановили за несколько секунд до вторжения на поле», — отмечается в сообщении.

    В 2018 году участники Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира по футболу в Москве. Группа назвала эту акцию «Милиционер вступает в игру». «Фонтанка» показывала, как их ловили посреди поля. Летом 2021 года участников группы задержали после информации о том, что они якобы собиралась сорвать матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 в Петербурге.

    Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился победой сборной Аргентины, которая последний раз была чемпионом мира в 1986 году.

    * признаны в РФ иноагентами.

    Pussy RiotАкции протестаФутболЧемпион мира
    ЛАЙК10
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 18

    Игoрь19 Дек 2022 в 11:02
    Вроде и хорошо сработали катарцы, однако лучше было бы им вообще не попадать на стадион, или даже в страну.
    +1−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close