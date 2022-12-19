Reuters: Участники Pussy Riot задержаны в Катаре во время финала ЧМ, они хотели устроить акцию на поле

Участники российской группы Pussy Riot задержаны в Катаре при попытке выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, сообщает 19 декабря агентство Reuters. По данным СМИ, это Ника Никульшина* (признана иноагентом), вместе с ней был Петр Верзилов* (признан иноагентом), издатель «Медиазоны»*, объявленный российскими властями в розыск, и ещё одна активистка.

По данным агентства, они планировали устроить на поле акцию против событий на Украине, заключения Алексея Навального и притеснения женщин в Катаре.

