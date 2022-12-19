Reuters: Участники Pussy Riot задержаны в Катаре во время финала ЧМ, они хотели устроить акцию на поле

Участники российской группы Pussy Riot задержаны в Катаре при попытке выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, сообщает 19 декабря агентство Reuters. По данным СМИ, это Ника Никульшина* (признана иноагентом), вместе с ней был Петр Верзилов* (признан иноагентом), издатель «Медиазоны»*, объявленный российскими властями в розыск, и ещё одна активистка.
По данным агентства, они планировали устроить на поле акцию против событий на Украине, заключения Алексея Навального и притеснения женщин в Катаре.
«Никульшина* была задержана службой безопасности. Активистку остановили за несколько секунд до вторжения на поле», — отмечается в сообщении.
В 2018 году участники Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира по футболу в Москве. Группа назвала эту акцию «Милиционер вступает в игру». «Фонтанка» показывала, как их ловили посреди поля. Летом 2021 года участников группы задержали после информации о том, что они якобы собиралась сорвать матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 в Петербурге.
Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился победой сборной Аргентины, которая последний раз была чемпионом мира в 1986 году.
* признаны в РФ иноагентами.