Лучший финал в истории. Как Аргентина и Франция устроили боевик, а Месси ушел в вечность

Победой Аргентины завершился финал чемпионата мира по футболу в Катаре против Франции. Отдел спорта «Фонтанки» — об этой эпической и исторической игре.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Матч за бронзу

Для Хорватии победа в матче против Марокко за третье место на ЧМ-2022 стала исторической. У хорватом отличились Йошко Гвардиол (7 минута) и Мислав Оршич (42). Единственный гол Марокко забил Ашраф Дари (9). Итоговый счет — 2:1 в пользу хорватов.



Только вдумайтесь: за четверть века у Хорватии больше медалей чемпионата мира, чем у Испании, Италии и Англии вместе взятых. А также больше, чем у Аргентины, Бразилии и Голландии (по 2). Больше, чем у хорватов, только у Германии с Францией — по 4.



Автор победного мяча Мислав Оршич после игры признал: «До сих пор не осознал, что мы сделали. Это самый ценный гол в моей карьере!»

Лучший игрок матча Йошко Гвардиол заявил: «Ребят, 4 года назад я смотрел чемпионат мира по телевизору и мечтал оказаться на месте игроков нашей сборной. А теперь я выиграл с ней медаль. Посвящаю победу отцу, без которого меня бы здесь не было. Не терпится вернуться в Хорватию и отпраздновать!»



Ловрен скандалит

Футболист «Зенита» Деян Ловрен тоже высказался, но получилось менее празднично. Уже после победного матча защитник сорвался на хорватских журналистов в микст-зоне. Представители СМИ ждали от него заявления о последнем чемпионате мира. Деян в ответ сказал, что заявление сейчас сделает Лука Модрич.

В ответ двое журналистов рассмеялись. Деяну что-то в их смехе не понравилось и он спросил: «Кто смеется? Что за манера не радоваться и не гордиться? Ты — один из немногих, кто плевал на нас и не верил с самого начала».



Журналисты ответили, что Ловрен неправильно истолковал смех, но защитник продолжил: «Ты смеешься надо мной. Ты вообще воняешь. Ты и этот господин рядом».

Ловрену сказали, что не стоит себя так вести особенно, когда перед тобой 30 журналистов с диктофонами и камерами. Деяна это вообще не смутило. «Ну, это же правда», — бросил он через плечо. Позже перед хорватскими медиа за Ловрена извинялся пресс-атташе федерации футбола Хорватии Томислав Пачак.

Давка

В день финала в метро Дохи произошла мощная давка. Все дело в том, что стадион «Лусаил», где проходил решающий матч, находится на той же ветке метро, что и фан-зона, и чтобы туда добраться, люди вынуждены пользоваться одной и той же пересадочной станцией.



Центральный стадион вмещает 90 тысяч, еще на несколько десятков тысяч рассчитана фан-зоне. В результате получился кошмар.

«Кто-то в этой толпе кричит, кто-то плачет — словами сложно передать, как страшно было находиться рядом. При этом местные сотрудники метро все равно пытались докричаться до толпы и убедить, что лифты на станции — только для женщин, детей и семей, а всем мужчинам нужно идти к эскалаторам. Естественно, никто не слушал, потому что все пытались выбраться из давки любым доступным способом», — рассказала в своем блоге на сайте Sports.ru петербурженка Марина, приехавшая на чемпионат мира со своим мужем Константином.



В преддверии финала

Перед игрой все крутилось вокруг Месси. Все были уверены, чтобы окончательно уйти в вечность, аргентинец должен брать этот чемпионат мира. Другого не дано.

— Я не беспокоюсь и не нервничаю, — заявил перед игрой главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. — При подготовке к такому матчу важно сохранять спокойствие. Есть финальный матч чемпионата мира, но также и контекст, который особенный. Знаю, что аргентинцы и, возможно, некоторые французы тоже хотели бы титула для Месси.

— Завтрашний матч Аргентина — Франция — это больше, чем противостояние Месси — Мбаппе, — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. — У нас есть необходимое оружие, благодаря которому другие игроки могут решить исход матча. Месси чувствует себя хорошо. Мы надеемся, что чаша весов склонится на нашу сторону.



— У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире, — считает Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. — Играть в четыре или пять защитников — это одно и то же. Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие.



За Месси были практически все нейтральные болельщики. На стадионе преимущество тоже было за ним. Игру посетили 50 тысяч аргентинских против шести тысяч французских болельщиков.

Финал

На 23-й минуте Месси реализовал пенальти. Полузащитник Анхель Ди Мария ворвался в штрафную французов с левого фланга, где Усман Дембеле толкнул Анхеля. Месси уверенно пробил с 11-метровой отметки — 1:0. Для Месси этот гол стал 12-м на чемпионатах мира. Таким образом, он догнал по этому показателю легендарного бразильца Пеле.



Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария забил второй гол своей команды на 36-й минуте. Месси отпасовал на правый фланг, Мак Аллистер вырезал передачу в штрафную, откуда Ди Мария мастерски пробил мимо вратаря, направив мяч в сетку ворот — 2:0.



Французы в первом тайме не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Таким образом, они стали первой командой в истории чемпионатов мира с 1966 года, которая не пробила по воротам в первом тайме финального матча. На президента Франции Эмманюэля Макрона было больно смотреть в этот момент.

И все уже шло к легендарной победе уже в основное время, когда свое слово наконец сказал Мбаппе. На 80-й минуте Коло Муани ворвался в штрафную аргентинцев, и Отаменди завалил соперника. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк назначил пенальти. 11-метровый легко реализовал Мбаппе. Спустя минуту он сравнял счет уже с игры, сыграв в стеночку с Тюрамом перед входом в штрафную.

Изменились и эмоции Макрона.

Дело дошло до экстратаймов. И тут свое слово снова сказал Месси. Нападающий сборной Аргентины забил третий гол на 109-й минуте.

Но Мбаппе не зря называют наследником Месси и Роналду. Килиан оформил хет-трик и перевел и без того безумную игру в серию пенальти. И тут у французов случились сразу две осечки, в то время, как аргентинцы были точны. В итоге в третий раз в истории Аргентина стала чемпионом мира. предыдущие два титула датировались в 1978 и 1986 годами. Теперь Месси официально в одном ряду с Марадоной. Жалко, он не видел этого финала.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

