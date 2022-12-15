Петербуржцы на ЧМ-2022: Катар оказался совершенно не готов к приезду болельщиков

Супруги из Петербурга Константин и Марина провели в Катаре на ЧМ-2022 весь месяц. В интервью отделу спорта «Фонтанки» они рассказали о дорогом алкоголе, фейковых болельщиках и незабываемых эмоциях.

— Для тебя поездки на крупные турниры — своего рода хобби. То есть вопрос — ехать или нет в Катар — не стоял?



— Нет, в этот раз стоял. Все-таки поездка довольно дорогая выходила. Но ситуация в мире и в России такая, что мы решили не откладывать какие-то поездки, которые хочешь реализовать. Поэтому примерно за месяц до начала мы с женой и наш друг решили, что надо ехать. И сразу начали заниматься поиском и покупкой билетов, а потом уже перешли к жилью. Из-за того, что мы поздно начали заниматься этим вопросом, билетов в свободной продаже уже не было. То есть мы не подавали какие-то заявки, у нас никаких билетов заранее не было, поэтому мы все билеты покупали на ресейл-платформе, организованной FIFA. В основном там появлялись билеты по ночам. В целом вышло довольно успешно: смогли приобрести самые дешевые билеты на почти каждый день группового этапа чемпионата мира, а также на три матча плей-офф и на игру за третье место. То есть мы довольно много куда сходили.



— Что больше удивляло или шокировало в первые дни в Катаре?

— Давай так скажем: больше всего удивила неорганизованность, которая была на старте заезда. Люди оказались совершенно не готовы к приезду болельщиков, что у болельщиков могут быть вопросы, что у них есть эмоции, что они могут быть чем-то недовольны. Все было невероятно медленно, то, что решается за 5 минут, решалось за полчаса. Все это накапливалось. Условно мы приехали в 1:30–2:00, а заселили нас только к 6 утра. Потом, на мой взгляд, процесс немного наладился, и стало лучше. Но в первые дни, конечно, они были супер не готовы к приезду болельщиков.



— Вы жили первое время в тех знаменитых вагончиках. Что они из себя представляют?

— Внутри прям реально большая кровать, практически на весь вагончик, диван, на котором спал наш друг, плазма и ванная комната. В ванной был душ, туалет и раковина. Не хватало только стиральной машины. Ну и в коридоре небольшой шкаф. В целом все. А, ну еще небольшой холодильник, и мы дополнительно купили чайник. Просто зашли в магазин и купили самый дешевый электрический чайник.



— Вы с самого начала понимали, что будете жить в таких условиях?

— Вот в этом, кстати, проблема была, потому что ФИФА решила не париться, и до момента нашего заезда не было ни одной фотографии вагончиков, в которых мы будем жить. Были только рендеры из фотошопа. Поэтому мы ехали в неизвестность. Мы не понимали, будет ли диван для нашего друга. Из-за этого мы морально готовились к тому, что придется докупать ему в «Декатлоне» надувной матрас. Но в итоге диван был, и мы обошлись без лишних трат. В целом, можно сказать, что вагончик превзошел наши ожидания.



— Ты писал в своем блоге: «Очевидно, что здесь хотели все сделать круто, но времени не хватило». Что именно?

— В первую очередь это касается территорий возле главных локаций: стадионов, фан-зон, фан-деревень. Очень много того, что не достроили, не успели доделать. Такие моменты огораживались строительными лесами, чтобы они не бросались в глаза. Но стройка реально продолжалась по ходу турнира. В какой-то момент они просто остановились и поняли, что уже нет смысла что-то доделывать. Недоделок осталось очень много. Например, наша фан-деревня — это вообще одна большая недоделка. Они в какой-то момент просто огородили пустыню строительными лесами и поставили вагончики, т.е. никакой другой инфраструктуры они сделать не успели. Ну, разве что поставили магазин, несколько полевых ресторанчиков и экран, чтобы можно было футбол смотреть.



— По ходу турнира много писали про разные акции протеста, которые устраивали некоторые болельщики. Сталкивались с какими-то из них?

— Первое — это, естественно, все связанное с Ираном, иранскими женщинами, которые постоянно ходили здесь в футболках «Women. Life. Freedom» и кричали лозунги. Также здесь был у них конфликт с иранскими болельщиками, которых сюда привезло государство, чтобы поддерживать именно Исламскую Республику Иран. Вторая акция протеста — это очень много флагов Палестины, очень много футболок «Free Palestine». Это, наверное, второй после Ирана такой политический протест, который был заметен.

— Как полиция на них реагировала?

— Людей с лозунгами о Палестине полиция вообще не трогала. Ну, тут понятно: Катар поддерживает именно Палестину, поэтому не могло быть двух мнений, что с ними будут делать или не делать. С Ираном чуть сложнее. Дело в том, что после матча Иран — США болельщики, которые поддерживали политические лозунги про свободу женщин в Иране, подрались с болельщиками, которые приехали сюда от государства. Поэтому тут полиция жестко акции пресекала. Были довольно жесткие задержания. На мой взгляд, даже с обеих сторон, потому что там сложно было разобраться.



— Сталкивался с проблемами из-за слишком открытой одежды?

— Об этом много писали перед началом, но на самом деле особых проблем с одеждой не было. Никого за шорты или даже юбки не задерживали и не заставляли переодеваться. Даже косых взглядов не было, хотя некоторые одевались довольно вызывающе. Единственное, что нельзя было совсем раздеваться. Например, здесь был один болельщик сборной Англии, которого я хорошо помню по чемпионату мира в России, потому что был на двух матчах Англии в 2018-м. Там такой колоритный дедушка по возрасту. По духу он очень старый фанат. Он очень массивный, очень большой, весь в татуировках, которые он очень любит показывать. И вот тут на матче с Сенегалом он тоже начал раздеваться, показывать татуировки, но к нему сразу подошел стюард и сказал одеться. Во всем остальном было все довольно спокойно. Ну, вот, единственное, что с радужными цветами тоже крайне сильно боролись.



— У тебя же даже была история с панамой, которую из-за ее яркости тоже посчитали за символику ЛГБТ.

— Да, меня не хотели пускать в панамке сборной Бельгии, которую я купил прямо на стадионе в официальном фан-шопе. После долгих переговоров я все-таки прошел в ней: пришел человек, который решил, что я могу пройти в панамке.

— Фейковых болельщиков, который специально привезли организаторы, чтобы не было пустых мест, встречали? Можно их как-то отличить в толпе?

— Отличить их очень сложно, потому что приехало очень много обычных болельщиков из Индии и Пакистана. Мы видели много людей из этих стран, которые совершенно искренне любят футбол и которые самостоятельно приехали сюда. Для них, наверное, это первая и единственная возможность увидеть Роналду, Месси и прочих звезд. Но, конечно, попадались болельщики, которые, скажем так, приехали работать на этом чемпионате мира. Например, на матче Камерун — Сербия в перерыве видели, как абсолютно точно запускали людей, которым пофиг на футбол. Их просто запускали на трибуны, чтобы уменьшить количество свободных мест. Такая ситуация точно есть. Не могу сказать на скольких матчах это было и какой процент этих людей на стадионе, но на мой взгляд, довольно небольшой.



— С какой-то агрессией сталкивались из-за того, что вы из России?

— Нет, вообще даже близко ничего. Наоборот, очень-очень все расположены к общению. Когда ребята из арабского мира слышат, что мы из России, они просто начинают излучать позитив. Да и с остальными также. В основном потому, что многие были на ЧМ-2018, и у них остались только положительные впечатления от России. Так что никакой агрессии даже близко не было — только невероятный позитив.



— Много еще болельщиков из России?

— Да, довольно много. На матчах сербов было особенно много россиян. Например, на игре Сербия — Камерун было ощущение, что русский язык просто везде. Часто встречали людей в футболках российских клубов. И в городе мы встречали ребят в футболках сборной России. Красноярск был, и на фан-зоне всякие флаги: Армавир, Находка. Ну, короче, люди со всей страны реально приехали.



— Ты говорил, что на стадионах очень холодно было. Это как?

— Да-да. Некоторые стадионы — это прям кошмар. Просто представь: ты приходишь на матч, садишься на свое место и тебе просто в ноги дует, я не знаю даже, с чем это сравнить, ну, просто невероятно сильный кондиционер. И приходится сидеть прямо на нем. И он тебе 90 мин. плюс добавленные, плюс перерыв, дует в ноги. Или в спину, если ты сидишь на ряд ниже. То есть и ты никуда не денешься от него, потому что пересесть некуда — все места вокруг заняты. Мы просто их заделывали шарфиками, пытались поставить сумки, прикрывали моей курткой. При возможности, конечно, пересаживались. Честно, я такого больше нигде не видел. Понятно, что пытались сделать лучше, но получилось как всегда. То есть это настолько ужасно, настолько холодно под ними, что если ты попал на место, под которым кондиционер, то нормально матч посмотреть уже точно не получится.



— Ты же заболел там? Все дело в кондиционерах?

— Сложно сказать, честно. Наверняка, какую-то роль кондиционеры в этом всем сыграли. Но вообще очень много людей болеют в Катаре. Ты заходишь в метро, общественный транспорт и видишь, как люди кашляют и чихают. Похоже, что здесь ходит какой-то очень неприятный вирус. Я уже больше недели в странном состоянии: горло, нос, температура была. Мы с собой брали ковидные тесты и на всякий случай сделали тест, но это оказался не коронавирус. Последние несколько дней уже получше себя чувствую, но все равно нос и горло еще беспокоят. Думаю, какую-то роль в этом кондиционеры тоже сыграли, потому что ты сидишь и тебе в спину задувает так, что просто ужас. Тут сложно не заболеть.



— Украинцев встречали?

— Видели-видели. Я, честно говоря, думал, что будет намного больше ребят с украинскими флагами, с украинской символикой, но довольно мало. Может, 5–6 раз видели украинские флаги на трибунах, один раз общались с ребятами из Украины. Ну, так в метро перекинулись несколькими словами. Ну, все тоже прошло супер и дружелюбно. Все всё понимают, никаких проблем не было.

— Сколько денег уходит в день?

— Все зависит от дня. Были дни, когда у нас было по два матча — это сразу в два раза больше денег надо. У нас почти все билеты были самой дешевой категории, но даже самая дешевая категория — это 4 000 рублей за билет. Если два матча в день — это 8 000 рублей только за билет. На еду тратим, давай скажем, 800 руб в день. Самое дорогое тут — это жилье. А так больше ничего особо не покупаем. Ну, я вот на каждом матче покупаю матчевые шарфы, потому что я их собираю. Тоже рублей где-то 800 стоит. Ну, сувенирку какую-то мы купили, понятное дело. А так здесь особо тратить не на что. Транспорт бесплатный. А, еще на такси несколько раз ездили, но оно здесь относительно дешевое, кстати. Путь, который в Петербурге стоил бы 1 000 рублей, здесь спокойно можно за 300 рублей доехать.



— Чем питаетесь?

— Когда жили в вагончике, чаще всего заказывали. Доставки тут довольно хорошо развиты. В первую неделю постоянно ели рис. Рис здесь очень-очень вкусный и очень везде разный со всяким мясом. Сейчас мы переехали в апартаменты и появилась возможность самим готовить себе завтраки на кухне. А магазины тут абсолютно такие же, как у нас, и цены такие же. А вот на стадионах еда очень посредственная и очень дорогая, поэтому всегда стараемся питаться где-то вне стадиона.

— И пиво очень дорогое, да?

— Оно безалкогольное на стадионах. Мы, конечно, покупали несколько раз, потому что хотелось стаканчик красивый. Но, в целом, особо пиво не очень любим.



— Алкоголь там реально найти?

— Да. На самом деле проблема преувеличена: в разных чатах других деревень видел много сообщений о том, где можно заказать алкоголь. В основном в ходу пиво. Мы, честно говоря, ни разу не заказывали, потому что, повторюсь, не особо любим. Например, на матч Англия — Франция ходили в местный английский паб, он здесь тоже есть при отеле. Там вообще любой алкоголь, который можно представить. Цены соответствующие. Мы вот брали в этом пабе бокал пива и бутылку сидра. Каждая вышла больше 1 000 рублей. т. е. прям очень-очень кусачие цены.

— Вы планируете быть до матча за третье место?

— Не, мы тут до финала. т. е. финал и в ночь после финала мы улетаем, где-то в 4 часа утра у нас самолет. Когда мы поняли, что мы едем на турнир, решили ехать от начала до конца, чтобы набраться впечатлений по максимуму. Так что мы здесь до самого конца. Ну, у нас, да, билеты на третье место, потому что их проще достать, они и дешевле. Хотя меня удивило, что билеты на матч за третье место получились дешевле, чем билеты на четвертьфинал даже.



— Какой самый запоминающийся матч на данный момент, на который вы ходили?

— Наверное, особняком стоит матч Аргентина — Голландия. Думаю, как бы это ни звучало, это лучший матч, который я видел вживую. Когда голландцы сравняли на 111-й минуте, а вокруг 89 тыс. человек — это прям очень круто. На всю жизнь запомню этот матч. Ну и в группе был очень крутой матч Камерун — Сербия именно по голам, потому что 3:3. Камерун очень классно отыгрался. У меня есть друг, который очень любит африканский футбол, и он нам дал на этот турнир все майки африканских команд, которые у него есть. Марина на всех играх была в майках африканских команд, и поэтому мы чуть-чуть топили за африканцев. И, наверное, еще выделю матч Япония — Коста-Рика. Тоже болели очень сильно за Коста-Рику. По игре японцы очень сильно доминировали, но Коста-Рика выиграла.



— Самые громкие болельщики на этом чемпионате?

— На тех матчах, что мы были, наверное, это болельщики Туниса. Нам еще повезло на матче Тунис — Дания попасть прям на фанку Туниса, то есть мы были прям внутри, рядом с барабанами, кричалками. Поэтому, может быть, такие впечатления. Еще марокканцы довольно громкие здесь. Немножко разочаровали европейцы, потому что многие из них прям очень плохо поддерживали свои команды. Может, самые громкие просто не доехали, не знаю. Те же датчане, голландцы — вообще никак. Кого бы еще отметить? Ну, за Аргентину, понятное дело, здесь многие переживают, но я не прочувствовал, что это аргентинцы. Например, мы были на матче Аргентина — Голландия и сидели на самом верхнем ряду 80-тысячного стадиона, и вокруг нас не было вообще аргентинцев — одни пакистанцы и индусы. Хотя немного ниже, вроде бы, были настоящие аргентинцы, и они пели прикольно. Так что аргентинцев тоже могу сюда отнести.

