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Трёх участников Pussy Riot задержали в Москве. Это может быть связано с Евро-2020

В Москве в разное время задержали троих участников группы Pussy Riot

В Москве за день задержаны сразу трое участников Pussy Riot. В частности, днём 22 июня в полицию была доставлена муниципальный депутат и участница группы Люся Штейн. Об этом она сама рассказала в Twitter. Её увезли в ОВД «Арбат», сообщает «ОВД-Инфо».

Позже в тот же день была задержана ещё одна участница Pussy Riot — режиссёр Анна Кузьминых. Она была доставлена в ОВД «Красносельский». В чём подозревают Кузьминых и Штейн, пока неизвестно.

Кроме этого, в ночь на 22 июня в столице задержали ещё одного участника Pussy Riot — Александра Софеева и его друга — фотографа Дмитрия Воронцова. Им вменяют распитие спиртных напитков из-за бутылки вина, найденной у Софеева.

«Фонтанка» писала, что неделю назад в Петербурге также была задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина. У полиции появилась информация, что она якобы собиралась сорвать матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 в Северной столице.

В 2018 году участники Pussy Riot провели в Москве акцию «Милиционер вступает в игру». Во время финального матча чемпионата мира по футболу Вероника Никульшина, Пётр Верзилов, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле московского стадиона «Лужники» в полицейской форме. Их оштрафовали и отправили под арест.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Есть граждане, которые удивляются - почему они звонят в полицию, когда в соседней квартире кого-то убивают, а полиция не приезжает? В статье исчерпывающее разъяснение этой проблемы.
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