Трёх участников Pussy Riot задержали в Москве. Это может быть связано с Евро-2020

В Москве за день задержаны сразу трое участников Pussy Riot. В частности, днём 22 июня в полицию была доставлена муниципальный депутат и участница группы Люся Штейн. Об этом она сама рассказала в Twitter. Её увезли в ОВД «Арбат», сообщает «ОВД-Инфо».



Позже в тот же день была задержана ещё одна участница Pussy Riot — режиссёр Анна Кузьминых. Она была доставлена в ОВД «Красносельский». В чём подозревают Кузьминых и Штейн, пока неизвестно.



Кроме этого, в ночь на 22 июня в столице задержали ещё одного участника Pussy Riot — Александра Софеева и его друга — фотографа Дмитрия Воронцова. Им вменяют распитие спиртных напитков из-за бутылки вина, найденной у Софеева.

