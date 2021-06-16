Полиция решила, что Pussy Riot хотят сорвать Евро-2020 в Петербурге. Участница группы задержана

Полицейские задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину из-за информации о том, что она якобы собиралась сорвать матчи чемпионата Европы по футболу-2020 в Петербурге. Об этом «Интерфаксу» 16 июня сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.
«В рапорте полицейского написано, что Никульшина была задержана из-за информации о том, что она намерена нарушить общественный порядок с целью срыва проведения мероприятий EURO-2020 в Санкт-Петербурге», — рассказал Тельнов. При этом он подчеркнул, что таких планов у его подзащитной не было и ему неизвестно, откуда у полиции эта информация.
Веронику Никульшину задержали утром 16 июня, в отношении нее составлен протокол о неповиновении требованиям сотрудников полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). Ее оставили в отделе полиции до суда на 48 часов.
Напомним, в 2018 году Никульшина вместе с другим участником Pussy Riot, Павлом Верзиловым, устроили акцию во время финала чемпионата мира по футболу в московских «Лужниках». Четыре человека в полицейской форме тогда выбежали на поле, их немедленно задержали. За акцию «Милиционер вступает в игру», посвященную годовщине смерти поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова, Никульшину и Верзилова арестовали на 15 суток.