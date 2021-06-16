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Полиция решила, что Pussy Riot хотят сорвать Евро-2020 в Петербурге. Участница группы задержана

Полиция задержала участницу Pussy Riot из-за информации о планах сорвать Евро-2020

Полицейские задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину из-за информации о том, что она якобы собиралась сорвать матчи чемпионата Европы по футболу-2020 в Петербурге. Об этом «Интерфаксу» 16 июня сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

«В рапорте полицейского написано, что Никульшина была задержана из-за информации о том, что она намерена нарушить общественный порядок с целью срыва проведения мероприятий EURO-2020 в Санкт-Петербурге», — рассказал Тельнов. При этом он подчеркнул, что таких планов у его подзащитной не было и ему неизвестно, откуда у полиции эта информация.

Веронику Никульшину задержали утром 16 июня, в отношении нее составлен протокол о неповиновении требованиям сотрудников полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). Ее оставили в отделе полиции до суда на 48 часов.

Напомним, в 2018 году Никульшина вместе с другим участником Pussy Riot, Павлом Верзиловым, устроили акцию во время финала чемпионата мира по футболу в московских «Лужниках». Четыре человека в полицейской форме тогда выбежали на поле, их немедленно задержали. За акцию «Милиционер вступает в игру», посвященную годовщине смерти поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова, Никульшину и Верзилова арестовали на 15 суток.

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Комментарии (2)

260602101
Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
blackcatwhitecat
тренировалась на параплане летать?
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