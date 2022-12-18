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    Умер генерал Михаил Моисеев, который один день исполнял обязанности министра обороны СССР

    1935
    3 комментария

    Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев скончался 18 декабря на 84-м году жизни. Об этом сообщил Российский союз ветеранов.

    Михаил Моисеев родился 22 января 1939 года в селе Малый Ивер Свободненского района Амурской области. В 1962 году окончил Дальневосточное (бывшее 2-е Горьковское мотоциклетное, Проскуровское и Хмельницкое танковое) танковое училище в Благовещенске, в 1972-м — Военную академию им. М. В. Фрунзе, а в 1982-м — Военную академию Генштаба ВС СССР им. К. Е. Ворошилова.

    С 1985 по 1987 год был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа, с 1987 по 1988 год командовал войсками ДВО.

    С 1988 по 1991 год занимал должность начальника Генштаба ВС СССР — первого заместителя министра обороны СССР, в 1991 году, после августовского путча, один день исполнял обязанности министра обороны СССР.

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    Комментарии 3

    Guddd-Head18 Дек 2022 в 19:27
    А у моей бабки кошка умерла, и что?
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