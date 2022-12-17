В Минобороны РФ ответили, готовится ли увеличение сроков службы в армии

В Минобороны РФ заявили, что каких-либо изменений в части сроков службы в российской армии сейчас не предлагается. Об этом 17 декабря говорится в телеграм-канале ведомства.
«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», – сообщили там.
В ведомстве напомнили о статье 38 закона «О воинской обязанности и военной службе», где сказано, что срок службы по призыву составляет 12 месяцев.
Позже в министерстве уточнили, что в публикации приводятся слова военного комиссара Московской области полковника Алексея Астахова.
Днем 17 декабря всех переполошили слова военкома Дмитрова, Дубны и Талдома Михаила Фотина о якобы увеличении сроков службы в армии в 2023 году, сказанные в эфире «Дмитров ТВ». Он заявил, что это «официальная информация от военного комиссара Московской области». Позже видео с фрагментом интервью было удалено, а сам подполковник обвинил журналистов в монтаже.