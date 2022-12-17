В Минобороны РФ ответили, готовится ли увеличение сроков службы в армии

В Минобороны РФ заявили, что каких-либо изменений в части сроков службы в российской армии сейчас не предлагается. Об этом 17 декабря говорится в телеграм-канале ведомства.



«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», – сообщили там.



В ведомстве напомнили о статье 38 закона «О воинской обязанности и военной службе», где сказано, что срок службы по призыву составляет 12 месяцев.



Позже в министерстве уточнили, что в публикации приводятся слова военного комиссара Московской области полковника Алексея Астахова.