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    Откровение подмосковного военкома про «двухлетнюю срочную службу» удалили с YouTube

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    Рассказ про якобы увеличение срочной военной службы до двух лет уже с 2023 года от военного комиссара Дмитрова, Дубны и Талдома Михаила Фотина пропал с YouTube.

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    На месте выпуска «Дмитров ТВ» о воинском призыве теперь висит сообщение, что запись была удалена пользователем.

    Как писала «Фонтанка», Фотин 17 декабря неожиданно выступил с заявлением, что призванные весной 2023 года солдаты срочной службы якобы будут служить полтора года, а с осени 2023 года — уже по 2 года. Официально это не подтверждают. Никаких законодательных поправок на этот счет пока тоже не было.

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
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    Комментарии 5

    James Cook17 Дек 2022 в 14:31
    Поздно
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