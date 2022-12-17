Подмосковный военком открестился от слов об увеличении сроков призыва и обвинил телеканал в монтаже

Военком по Дмитрову, Талдому и Дубне Михаил Фотин объяснил слова об «увеличении» срока военной службы монтажом телеканала «Дмитров ТВ». До подполковника 17 декабря дозвонился корреспондент MSK1.RU.
«Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — сказал военный комиссар.
В эфире телеканала «Дмитров ТВ» прозвучало заявление Фотина о якобы плавном увеличении срока службы в 2023 году: с весеннего призыва — до полутора лет, с осеннего — до двух. После того, как о ролике узнали СМИ, редакция удалила его с видеохостинга.
«Фонтанка» расспросила петербургские военные комиссариаты об этой новости. Почти все заявили, что слышат об этом впервые, и лишь в одном военкомате что-то слышали, но указа не видели.
Обновление:
«Фонтанка» дозвонилась на «Вечерний Дмитров», который выпускает «Дмитров ТВ». В редакции отказались от комментариев без главного редактора. Не смогли предоставить и исходник видео с военкомом без его санкции. «Редактор будет в понедельник, сможете задать вопросы ему», – заявили в редакции.