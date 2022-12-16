Бюджетникам в Петербурге снова насыпало субботников. «Фонтанка» проверила и помахала лопатой

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Расчищать дворы Калининского района от снежных завалов отправили бюджетных работников. Корреспондент «Фонтанки» тоже надел жилетку, взял в руки лопату и от души поучаствовал в пятничном субботнике. Говорят, ждали даже главу района. Но он так и не приехал.



В редакцию «Фонтанки» 16 декабря обратился читатель, который сообщил, что в 14.00 в районе Кушелевки собирают сотрудников районной администрации для расчистки снега. Вроде, ничего необычного, но якобы по итогам этой уборки чиновники должны отчитаться об ударной работе коммунальщиков, а машущих лопатами людей будут фотографировать со спины, чтобы в них было не опознать чуждых уборке людей.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Журналист «Фонтанки» почувствовал запах тайны, утеплился, убедился, что нормально выглядит со спины, и отправился на место событий. Во избежание феминитивов, но и чтобы избежать недопонимания вплоть до подписи в конце материала, сразу уточним: корреспондент — девушка. Точка сбора — у корпуса 4 дома №3 по Кушелевской дороге. На подходах качество уборки вполне себе на уровне: пешеходная зона почищена, остальное на дороге сгребал трактор. Во дворе уже начали собираться люди, недовольства не наблюдалось — наоборот, сквозило некое оживление. Из разговоров было понятно, что собравшиеся между собой знакомы. Как минимум, на месте присутствовали работники сферы благоустройства, здравоохранения и ударники от местного центра спорта. Корреспондента тоже в какой-то момент спросили, из какого он отдела. В общем, как-то не по-дворницки коротали время за работой.

На микроавтобусе подвезли инвентарь: новенькие с виду лопаты, роторы и жилетки. «Красиво женщины лопаты выгружают, да?» — шутливо упрекнула девушка собравшихся мужчин. Журналист не рискнул связываться с ротором, но взял себе оранжевую — в цвет «Фонтанки» — жилетку и вооружился лопатой. Пока подтягивались остальные, среди присутствующих прошел слух, что должен подъехать и глава района Сергей Петриченко.

Активная женщина повела желто-оранжевую группу на место работы — сгребать снег с внутриквартальной проезжей части в кучи. Вообще-то это не так просто. Не хватало ломиков для сколки льда, здесь расчет на соль явно не оправдался — но их, увы, не выдавали. Мимо деловито сновал фотограф с камерой. Журналист попросил запечатлеть его «покрасивее».



Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

На второй точке надо было сгрести с дороги снег на газон у дома №5, корпус 2. Лопатами на этом участке орудовали втроем — в компании еще двоих мужчин. Первые фотоотчеты о проделанном улетели в рабочий чат редакции примерно через час. Высокое качество уборки даже заставило коллег усомниться, что это результаты ручного труда, а не трактора, это было лестно. Впрочем, «Фонтанка» — вполне себе срез общества, так что и там обнаружились недовольные, которые, вместо, похвалы наказали разобраться заодно и с наледью, а также норовили подкинуть еще адресов для уборки.



Расчистка снега, как оказалось, способствует не только хорошему физическому самочувствию, но и неторопливой беседе. Журналист вместе с двумя мужчинами-коллегами по команде успел обсудить вопросы строительства и слишком низко расположенные первые жилые этажи дома по соседству, а также важный вопрос — стоит ли сгребать листья осенью в полиэтиленовые мешки и насколько опасно повстречать в лесу лося или лисицу.

Процесс уборки координировала активная дама. К ней в какой-то момент подошла местная жительница: поинтересоваться, почему снег убирают так, что в итоге завален оказывается проход к мусорным контейнерам. «Не подойти к ним просто!» — возмущалась петербурженка. Вдвоем они отправились обсудить детали. Мы с коллегами по уборке подхватили тему и обсудили раздельный сбор мусора.

Журналисту — не как журналисту, а как девушке — мужчины любезно предлагали отдохнуть. В ответ пришлось признался, что, кроме общественной, есть и личная миссия — влезть в вечернее платье к новогоднему корпоративу, а уборка снега как ничто другое может этому поспособствовать. Если бы в составе звена была девушка — она бы точно поняла. Чуть позже к беседе присоединился третий мужчина, судя по разговорам — из сферы здравоохранения. Вчетвером мы оперативно дорасчистили свой участок.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спустя два часа наше звено оглядывало фронт проделанных работ: без скромности можно сказать, что потрудились на славу. Уже на обратном пути нам повстречался еще один молодой человек, который чистил от снега пешеходную зону с помощью ротора. Журналист немедленно пожалел, что не достиг такого уровня механизации. Тут-то и выяснилось, что главу района ждали напрасно — он присутствовал на каком-то другом мероприятии. Судя по виду, никого отсутствие начальства не расстроило.



Редакция запросила в Калининском районе комментарий, желая уточнить — что это было за мероприятие и насколько необходимо было привлекать госслужащих к уборке снега на Кушелевке. Получить внутренне согласованную картину мира оказалось едва ли не сложнее, чем почистить проезд. Глава района сперва уверенно отринул возможное присутствие бюджетников во дворах, но затем настоял на том, что официальный ответ может дать пресс-служба. Параллельно, как стало понятно, готовилась публикация о работе в группе района ВКонтакте — она вообще сильно отличается насыщенностью и активностью.



Через некоторое время пресс-служба подтвердила: «С учетом предстоящих температурных качелей, во избежание образования льда на внутриквартальных дорожках и тротуарах, в жилом квартале на Кушелевской дороге проводилась зачистка ручным способом с применением лопат. Мероприятие выполнялось с 14.00–16.30, с привлечением сотрудников администрации района (только мужчины на добровольной основе), также принимали участие спортсмены Калининского района из различных учреждений. Причиной выполнения работ ручным способом, стали обращения жителей квартала о повреждении покрытия при уборке тракторами. Покрытие в виде тротуарной плитки невозможно качественно очистить с применением тяжелой техники».



Корреспондент внутренне порадовался, что он не тяжелая техника, и продолжил читать ответ района: «Необходимость выполнения работ вызвана погодными условиями, при этом ручной способ уборки снижает необходимость применения реагентов на внутри квартальной территории. После работы сотрудники администрации района и другие прибыли на свои рабочие места и выполнили текущую работу на своих рабочих местах, отработав полный рабочий день с учетом пятницы». И здесь все совпадает — корреспондент тоже прибыл на рабочее место и тоже доработал пятницу, составляя этот текст.

Насчет дефицита кадров — или его отсутствия — в районе сообщили, что сейчас «работает количество сотрудников согласно нормативам технологического регламента зимней уборки в количестве 837 человек. «Площадь уборки земель общего пользования более четырех миллионов квадратных метров. Ее ежедневно убирают 74 единицы специализированной техники и 90 единиц малой механизации. Сотрудников достаточно, — подчеркнули там еще раз. — Сообщить о проведении подобных акций по уборке снега в Калининском районе ручным способом не представляется возможным, поскольку нет достоверного прогноза погоды на зимний период 2022–2023 года. Уборка района силами сотрудников администрации района возможна с учетом их согласия». Здесь, конечно, самое интересное — про отсутствие прогноза.



К слову, пресс-служба сообщила, что с 1 января в рамках предстоящей реформы уборка внутриквартальной территории квартала на Кушелевской дороге будет закреплена за Жилищным агентством Калининского района. Выходит, опять район в первых ЖКХ-рядах. Напомним, в течение полугода уборку дворов будут передавать жилищным агентствам — поступательно, по мере того, как они будут набирать необходимое число сотрудников.

Лопатой орудовала Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»