    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, южн

    765мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd64.3eur68.45

    В Петербурге грузовики стоят в очереди на сдачу снега. У них появился пункт-фаворит

    1628
    4 комментария

    Ежегодный зимний пейзаж Петербурга пополнился еще одним традиционным штрихом. У снегоплавильных пунктов появились очереди из грузовиков.

    Фото «Фонтанке» 16 декабря прислал читатель. Машины дожидаются своей очереди разгрузиться у снегоплавильного пункта на Кушелевской дороге.

    ПоделитьсяПоделиться

    В «Водоканале Санкт-Петербурга», который отвечает за снегоприемку, подтвердили, что на снегоплавильный пункт по адресу: Кушелевская дорога, д. 9, действительно имеется очередь более чем из 10 машин. «Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уведомили о необходимости перераспределения транспортных потоков диспетчера ЦКБ (согласно регламенту взаимодействия), — сообщили там. — Ближайшие расположенные к объекту «снежные» пункты готовы к приему снежных масс».

    Судя по статистике предприятия, это не самый популярный пункт — по состоянию на утро больше всего снега приняли на Октябрьской набережной и на набережной Обводного канала. «Фонтанка» рассказывала год назад, что подобные очереди — это следствие логистики дорожных предприятий, которые решают ехать на определенный снегоплавильный пункт, игнорируя другие.

    Перед началом этой зимы в Петербурге увеличили число снегоприемных пунктов с 8 до 17. Снегоплавильных осталось 11, в разной степени проработки еще три адреса. Зимой 2021/22 года был побит рекорд по объему принятого снега, а часть пунктов пришлось закрыть из-за перегруза.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    AP-SPb16 Дек 2022 в 18:18
    Интересно а откуда берутся эти самосвалы??? От Смольного да с брехловской дачи разве что - больше в городе нигде ничего не чистят. Центр снова позорище. Даже на платные парковки им плевать. Уж две недели снегом все засыпано, не вывозили ни разу 😡
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close