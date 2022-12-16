В Петербурге грузовики стоят в очереди на сдачу снега. У них появился пункт-фаворит

Ежегодный зимний пейзаж Петербурга пополнился еще одним традиционным штрихом. У снегоплавильных пунктов появились очереди из грузовиков.
Фото «Фонтанке» 16 декабря прислал читатель. Машины дожидаются своей очереди разгрузиться у снегоплавильного пункта на Кушелевской дороге.
В «Водоканале Санкт-Петербурга», который отвечает за снегоприемку, подтвердили, что на снегоплавильный пункт по адресу: Кушелевская дорога, д. 9, действительно имеется очередь более чем из 10 машин. «Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уведомили о необходимости перераспределения транспортных потоков диспетчера ЦКБ (согласно регламенту взаимодействия), — сообщили там. — Ближайшие расположенные к объекту «снежные» пункты готовы к приему снежных масс».
Судя по статистике предприятия, это не самый популярный пункт — по состоянию на утро больше всего снега приняли на Октябрьской набережной и на набережной Обводного канала. «Фонтанка» рассказывала год назад, что подобные очереди — это следствие логистики дорожных предприятий, которые решают ехать на определенный снегоплавильный пункт, игнорируя другие.
Перед началом этой зимы в Петербурге увеличили число снегоприемных пунктов с 8 до 17. Снегоплавильных осталось 11, в разной степени проработки еще три адреса. Зимой 2021/22 года был побит рекорд по объему принятого снега, а часть пунктов пришлось закрыть из-за перегруза.