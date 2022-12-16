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    KIA снесла фонарь на шоссе Революции, а спустя несколько часов там же оказывали помощь прохожему

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Два происшествия в одном и том же месте случились в Красногвардейском районе Петербурга утром 16 декабря. Ранним утром там произошло ДТП, а позже рядом с так и не убранной машиной оказывали помощь человеку.

    «Дед лежит, оказывают помощь на перекрёстке шоссе Революции и Большеохтинского проспекта», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. На фото видно лежащего на тротуаре мужчину, рядом с ним стоят люди, а в паре метров от него — автомобиль с разбитой «мордой».

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что по этому адресу в полицию сегодня поступала только одна заявка — в 6:45. Автомобиль KIA врезался в фонарный столб. Участник ДТП от скорой отказался, и аварию оформили как без пострадавших.

    Участница группы «ДТП и ЧП» Ольга, ставшая свидетельницей аварии, поделилась видео момента ДТП. На записи видно, как легковой автомобиль внезапно выворачивает из потока транспорта и по прямой траектории въезжает в фонарный столб, повалив его на тротуар. Женщина предположила, что водителю могло стать плохо.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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