KIA снесла фонарь на шоссе Революции, а спустя несколько часов там же оказывали помощь прохожему

Два происшествия в одном и том же месте случились в Красногвардейском районе Петербурга утром 16 декабря. Ранним утром там произошло ДТП, а позже рядом с так и не убранной машиной оказывали помощь человеку.

«Дед лежит, оказывают помощь на перекрёстке шоссе Революции и Большеохтинского проспекта», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. На фото видно лежащего на тротуаре мужчину, рядом с ним стоят люди, а в паре метров от него — автомобиль с разбитой «мордой».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что по этому адресу в полицию сегодня поступала только одна заявка — в 6:45. Автомобиль KIA врезался в фонарный столб. Участник ДТП от скорой отказался, и аварию оформили как без пострадавших.

Участница группы «ДТП и ЧП» Ольга, ставшая свидетельницей аварии, поделилась видео момента ДТП. На записи видно, как легковой автомобиль внезапно выворачивает из потока транспорта и по прямой траектории въезжает в фонарный столб, повалив его на тротуар. Женщина предположила, что водителю могло стать плохо.