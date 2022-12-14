Под Петербургом девочка каталась с горки и улетела в люк.

Спасательную операцию пришлось проводить в Кировском районе Ленобласти, чтобы вытащить шестилетнюю девочку из канализационного колодца.
Все произошло накануне вечером у лицея на улице Дружбы в Отрадном. Как пишет 47news, по предварительным данным, ребенок катался с горки на «ватрушке» и упал в люк.
Дежурная смена 131-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» вытаскивала девочку с помощью складной лестницы. Ребенок серьезно не пострадал, его осмотрели медики скорой.
Судя по видео, некоторые дети продолжили невозмутимо кататься с той же горки, пока рядом из люка доставали юную соседку.