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    Под Петербургом девочка каталась с горки и улетела в люк.

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    Спасательную операцию пришлось проводить в Кировском районе Ленобласти, чтобы вытащить шестилетнюю девочку из канализационного колодца.

    Все произошло накануне вечером у лицея на улице Дружбы в Отрадном. Как пишет 47news, по предварительным данным, ребенок катался с горки на «ватрушке» и упал в люк.

    Дежурная смена 131-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» вытаскивала девочку с помощью складной лестницы. Ребенок серьезно не пострадал, его осмотрели медики скорой.

    Судя по видео, некоторые дети продолжили невозмутимо кататься с той же горки, пока рядом из люка доставали юную соседку.

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