Почти 150 зданий в Невском районе лишились тепла. Среди них — школы и детские сады

Житель Невского района Петербурга пожаловался на отключение горячей воды и тепла, которые обещают вернуть до конца дня. Об этом он сообщил «Фонтанке» днём 13 декабря.
«Наш дом — на Товарищеском проспекте, 6. Когда конкретно восстановят — не говорят, но до 00:00», — поделился Валерий.
В администрации района уточняют, что отопление и горячее водоснабжение пропали в 143 зданиях. Среди них не только многоквартирные дома, но и школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Причина проблемы — в аварии на трубопроводе на Дыбенко, 26.
В пресс-службе «Теплосети» рассказали, что специалисты уже прибыли на место.
«В настоящий момент идёт диагностика по поиску повреждения. После определения точного места дефекта будут организованы ремонтные работы», — сообщили на предприятии.