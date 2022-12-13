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    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    Почти 150 зданий в Невском районе лишились тепла. Среди них — школы и детские сады

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    Житель Невского района Петербурга пожаловался на отключение горячей воды и тепла, которые обещают вернуть до конца дня. Об этом он сообщил «Фонтанке» днём 13 декабря.

    «Наш дом — на Товарищеском проспекте, 6. Когда конкретно восстановят — не говорят, но до 00:00», — поделился Валерий.

    В администрации района уточняют, что отопление и горячее водоснабжение пропали в 143 зданиях. Среди них не только многоквартирные дома, но и школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Причина проблемы — в аварии на трубопроводе на Дыбенко, 26.

    В пресс-службе «Теплосети» рассказали, что специалисты уже прибыли на место.

    «В настоящий момент идёт диагностика по поиску повреждения. После определения точного места дефекта будут организованы ремонтные работы», — сообщили на предприятии.

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