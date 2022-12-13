Почти 150 зданий в Невском районе лишились тепла. Среди них — школы и детские сады

Житель Невского района Петербурга пожаловался на отключение горячей воды и тепла, которые обещают вернуть до конца дня. Об этом он сообщил «Фонтанке» днём 13 декабря.

«Наш дом — на Товарищеском проспекте, 6. Когда конкретно восстановят — не говорят, но до 00:00», — поделился Валерий.

В администрации района уточняют, что отопление и горячее водоснабжение пропали в 143 зданиях. Среди них не только многоквартирные дома, но и школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Причина проблемы — в аварии на трубопроводе на Дыбенко, 26.