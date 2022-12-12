Пранк, который вышел из-под контроля. Что за кротовуха, о которой все говорят, и можно ли ее попробовать

Фото: Скриншот/youtube.com Поделиться Поделиться





В Интернете завирусился видеоролик с мужчиной, который дегустирует кротовуху — «настойку на дохлом кроте». Да, похоже, он действительно это сделал и с ним все в порядке. Нет, повторять не стоит.

Все началось с обсуждения в одной из соцсетей отвратительного рецепта средневекового алкогольного напитка, для изготовления которого надо вываривать петуха в эле. Пользователь с ником «Пёрфект Илюшен» рассказал, что есть еще более специфическая вещь — спиртовая настойка на мертвом кроте или по-простому «кротовуха».



По его словам, как-то раз в общей компании один из товарищей рассказал, что в своё время пил «настойку на дохлом кроте». История превратилась в локальный мем про кротовуху. В шутку друзья изготовили для рассказчика напиток и подарили ему на день рождения. После этого банку регулярно доставали во время застолий и предлагали знакомым попробовать крота. Девушкам, которые соглашались на это, наливали коньяк. Настойку попробовали как минимум шесть человек и все — добровольно.

«По вкусу и запаху — как спирт с прелой землёй после дождя в лиственном лесу. В целом приятный, но городскому жителю не очень», — вспоминал пользователь. В подтверждение своих слов он опубликовал ссылку на ролик своего друга, где тот дегустирует данное пойло.



Видео опубликовано на 9 мая 2021 года на youtube-канале alсorithm. Мужчина в камуфляжном костюме удобно устроился на диване перед уставленным холостяцкими закусками раскладным столиком. Он объясняет, что обещал подписчикам на 9 мая «жестяной обзор» и после небольшого вступления достает «напиток, наполненный экзистенциальным ужасом и болью, который только в России могло прийти в голову людям начать приготовлять». В банке с желтоватой спиртовой жидкостью плавал крот.

Фото: Скриншот/youtube.com Фото: Скриншот/youtube.com Поделиться Поделиться





Автор объясняет, что для приготовления кротовухи нужно уже мертвое животное, причем умершее не своей смертью, потому что напиток из умершего от старости крота — уже не так хорош. Класть трупик в банку нужно головой вниз, чтобы с противоположного конца на дно банки не выпал осадок из всего, что на момент смерти было внутри животного. Хорошая выдержка для крота — полгода, лучше — год. «Риски — да что угодно. Меня радует только, что Бари Алибасов пил «Крота» и вроде как остался в живых», — шутит обзорщик.



Пролив часть кротовухи на пол блогер выпивает стакан неведомой жидкости, запивает пивом и смачно закусывает. «Вот отличие православной русской кротовухи, от омерзительной змеевухи. Змеевуха была реально противной, от нее тошнило, крот, — поскольку это спирт, очень сухой, — он просто обжигающе дерзок», — выносит вердикт ценитель, а после наливает себе еще. После второй ему явно поплохело.

Комментарии к этому ролику — отдельный вид искусства. Зрители радуются, что автор канала остался жив после принятого на грудь и даже отвечает им.

Фото: Скриншот/youtube.com Фото: Скриншот/youtube.com Фото: Скриншот/youtube.com Фото: Скриншот/youtube.com Фото: Скриншот/youtube.com Фото: Скриншот/youtube.com Поделиться Поделиться





Судя по комментариям, мужчину зовут Дмитрий, он из Москвы, а кротовухой его спонсировал производитель по имени Роман Алексеевич. Последствия кротопотреболения оказались интересными: (орфография и пунктуация сохранены) «Сдержался, но потом со временем, когда уровень жидкости опустился ниже крота напиток сильно зауксился, набрал формальдегиду и после уже все блевали кто пробовал, кроме одной отбитой девчонки из Свердловска и дикого беларуса. Поэтому вторую банку мы выпили быстрее».



«Ну а что, настойку на змеях и жабах пьют, почему бы и крота не попробовать. Явно не хуже чем эскимосское вино из чайки», — рассуждают комментаторы.

Последний ролик вышел на канале два дня назад. В нем мужчина отмечает, что неожиданно для него, на его канале уже более 800 человек, а скоро станет еще больше, поскольку его товарищ расшарил в Интернете видео про кротовуху. Сейчас у блогера уже 1,47 тыс. подписчиков, а видео набрало 40 тыс. просмотров.

Истории про способы якобы получения из кротов каких-то запрещенных веществ или напитков — это байки из сети, которые передаются из поколения в поколение в различных вариациях. В данном случае компания просто воплотила прикол из интернета в жизнь и пранк действительно вышел из-под контроля, к счастью, без последствий. Купить или попробовать знаменитую кротовуху нигде не получится и делать этого не стоит.



«Это была разовая штучная шуточкая акция. И я бы категорически не рекомендовал повторять это дома. Я очень надеюсь, что никто не решится это пробовать», — объясняет «Пёрфект Илюшен».

Однако, если хочется острых ощущений, настойки на змеях, ящерицах, скорпионах с барбарисов и женьшенем, которым в странах Азии приписывают лекарственные свойства, продаются свободно. Пить такие рекомендуется небольшими порциями исключительно в лечебных целях.

Также мексиканский мескаль иногда делают с гусеницами бабочки гузано, которая живет на плодах агавы. Присутствие насекомого не влияет ни на вкус, ни на свойства напитка и используется скорее, как рекламный ход..

Если хочется что-то настоять, а крота и змей рядом нет, можно приготовить огненную воду или абсент. Наборы трав и специй для этого продаются на маркетплейсах. С изготовителя только водка или самогон.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

