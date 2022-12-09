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    Впервые в России. В Педиатрическом университете прооперировали еще не родившегося ребенка

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    В Педиатрическом университете впервые в России успешно провели внутриутробную лапароскопическую операцию у плода на 24-й неделе. Пациент весит всего лишь 560 граммов. Об этом 9 декабря рассказали в пресс-службе вуза.

    Решение о хирургическим вмешательстве было принято на консилиуме под руководством ректора университета, главного неонатолога Минздрава России. У плода был обнаружен тяжелый порок развития — спинномозговая грыжа. У новорожденного с такой патологией могут быть разные степени моторного дефицита, нарушение функций тазовых органов. Ориентируясь на мировой опыт, петербургские врачи приняли решение об операции с целью улучшить неврологическое развитие и качество жизни ребенка.

    Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

    Околоплодные воды 25-летней пациентки заменили на углекислый газ, это позволило хирургам провести ювелирную операцию. По завершении внутриутробного этапа околоплодные воды заменили на теплый многокомпонентный раствор. В мире такие операции единичны, в России такой опыт врачи получили впервые. Подготовка проходила заранее, с оттачиванием отдельных этапов на экспериментальных моделях.

    Доктора трудились над пациенткой около 10 часов. Все завершилось благополучно. «Дефект ушит», — доложили в операционной ректору. Сейчас женщина проходит восстановление.

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    «Ювелирная точность и новаторство, медицинская смелость были проявлены командой неонатальных хирургов, гинекологов, реаниматологов, анестезиологов и медсестер, санитарок», — сказал главный неонатолог Минздрава России, ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов. Он отметил, что в завершении 2022 года сделан еще один шаг в деле сохранения жизни и здоровья детей, снижения младенческой смертности и инвалидизации.

    Теперь врачи будут принимать все меры, чтобы ребенок пробыл в утробе мамы весь положенный срок. У малыша есть все шансы родиться здоровым.

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    Комментарии 2

    Шелудивый пёс09 Дек 2022 в 16:03
    В Москве Марк Курцер уже более 2 лет таких детей оперирует. Фонтанка отстала от научного прогресса.
    +1−1
    azatoth09 Дек 2022 в 15:42
    Молодцы!
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