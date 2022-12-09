Впервые в России. В Педиатрическом университете прооперировали еще не родившегося ребенка

В Педиатрическом университете впервые в России успешно провели внутриутробную лапароскопическую операцию у плода на 24-й неделе. Пациент весит всего лишь 560 граммов. Об этом 9 декабря рассказали в пресс-службе вуза.



Решение о хирургическим вмешательстве было принято на консилиуме под руководством ректора университета, главного неонатолога Минздрава России. У плода был обнаружен тяжелый порок развития — спинномозговая грыжа. У новорожденного с такой патологией могут быть разные степени моторного дефицита, нарушение функций тазовых органов. Ориентируясь на мировой опыт, петербургские врачи приняли решение об операции с целью улучшить неврологическое развитие и качество жизни ребенка.