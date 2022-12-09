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    Полтора года держал в страхе школьницу судимый развратник в Петербурге

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    3 комментария

    Осужденного за развратные действия привела жительница Петербурга в дом, где живет с дочерью-школьницей. Спустя три года СК возбудил еще одно дело по педофильской статье.

    Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица» возбудил СК Красногвардейского района накануне, стало известно «Фонтанке» 9 декабря. Следствие полагает, что с начала 2019 года по август 2020 девочка, которой сейчас 10 лет, подвергалась домогательствам со стороны возлюбленного матери.

    Подозреваемого, 45-летнего сотрудника газовой котельной, задержали сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска уже в шесть вечера на проспекте Косыгина.

    Ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности по статье «Развратные действия».

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii209 Дек 2022 в 13:00
    А как будет наказана мать, которая привела его в семью и не следила за безопасностью своей дочери?
    +0−0
    25267490109 Дек 2022 в 11:34
    "Традиционные семейные ценности" и скрепы России, на котоые покушается гейропа!
    +1−3
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