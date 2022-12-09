Полтора года держал в страхе школьницу судимый развратник в Петербурге

Осужденного за развратные действия привела жительница Петербурга в дом, где живет с дочерью-школьницей. Спустя три года СК возбудил еще одно дело по педофильской статье.



Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица» возбудил СК Красногвардейского района накануне, стало известно «Фонтанке» 9 декабря. Следствие полагает, что с начала 2019 года по август 2020 девочка, которой сейчас 10 лет, подвергалась домогательствам со стороны возлюбленного матери.



Подозреваемого, 45-летнего сотрудника газовой котельной, задержали сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска уже в шесть вечера на проспекте Косыгина.

