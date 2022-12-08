Полутонный флаг на 175-метровом флагштоке. Что сейчас — и что будет напротив парка 300-летия

В мае 2023 года на трех гидротехнических сооружениях напротив парка 300-летия (строители настаивают, что островами их называть нельзя) окончательно поднимутся флагштоки рекордной для Европы высоты. На них начнут реять флаги — размером с половину футбольного поля.
Пока над землей заметно возвышается только один флагшток, самый дальний от Яхтенного моста, но и он готов только на четверть. Скорость работ зависит от силы ветра, ведь кран не может устанавливать секции в несколько десятков тонн при опасных погодных условиях. «Фонтанка» сходила на зимний пляж и посмотрела, что там сейчас — и что обещают.