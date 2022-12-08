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    Полутонный флаг на 175-метровом флагштоке. Что сейчас — и что будет напротив парка 300-летия

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    В мае 2023 года на трех гидротехнических сооружениях напротив парка 300-летия (строители настаивают, что островами их называть нельзя) окончательно поднимутся флагштоки рекордной для Европы высоты. На них начнут реять флаги — размером с половину футбольного поля.


    Пока над землей заметно возвышается только один флагшток, самый дальний от Яхтенного моста, но и он готов только на четверть. Скорость работ зависит от силы ветра, ведь кран не может устанавливать секции в несколько десятков тонн при опасных погодных условиях. «Фонтанка» сходила на зимний пляж и посмотрела, что там сейчас — и что обещают.

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    «Фонтанка» рассказывала о том, что напротив парка 300-летия на трех гидротехнических сооружениях начали устанавливать 175-метровые флагштоки. Это часть проекта по созданию базы водных видов спорта, который реализует «Зенит Арена», совмещенный с благоустройством пляжа и строительством на нем базы ГТО. Флаги должны быть подняты уже весной 2023 года, работы на пляже предполагается закончить в I квартале 2025 года.

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    Комментарии 16

    tochilshik08 Дек 2022 в 17:59
    на фига там ТРИ флагштока?
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