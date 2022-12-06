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    Юный патриот из Петербурга запустил процедуру проверки блогера Даши Корейки, которая раньше была Максимом

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    24 комментария

    Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантрапова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, чтобы те проверили российских блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкса на предмет пропаганды ЛГБТ, смены пола и прочего подобного. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости, а Telegram-канал «Кровавая барыня» опубликовал копии запросов. Согласно документам, Лантрапова начала действовать после обращения к ней 17-летнего активиста и общественного деятеля из Петербурга Дмитрия Назарова.

    С юношей читатели «Фонтанки» знакомы заочно. В прошлом году он излагал свои мысли о «Пушкинской карте», ну а в этом представил губернатору Александру Беглову свой бренд «патриотической одежды». В образце он пришел к Пискаревскому кладбищу, где проходила церемония, приуроченная ко Дню памяти и скорби. На футболке у Дмитрия были напечатаны буквы V и Z, совмещенные так, что напоминали Louis Vuitton до степени смешения.

    Дмитрий Назаров помог Яне Лантраповой отыскать в блогах Даши Корейки (в прошлом Максима Матвеева) и Хилми Форкса, который предстает перед аудиторией то девушкой, то юношей, признаки того, что с 5 декабря запрещено законом о пропаганде ЛГБТ. Собственно, Корейка относительно недавно сделала несколько операций по изменению первичных и вторичных половых признаков, о чем рассказывала в своем блоге. В роликах блогеров нашлась также пропаганда наркотиков и порнография.

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    Комментарии 24

    26059757106 Дек 2022 в 13:55
    Не понятно по фото. Это он подходил к Беглову когда ещё был мужчиной, или уже был в переходной стадии?
    +0−0
    ***_12306 Дек 2022 в 13:43
    Хороший мальчик. Объединорасченный. Далеко пойдёт.
    +0−0
    kоt-obormot06 Дек 2022 в 13:43
    Но фото он свой мерч рекламирует на Пискаревском Мемориальном Кладбище. Не оскорбление ли это памяти павших в блокаду?
    +4−0
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