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    Пунктуальность льда. С неба видно, как холод планомерно меняет фактуру Финского залива

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    Кадр из видео «Лахта Центра»
    Кадр из видео «Лахта Центра»
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    Современные технологии видеозаписи и строительства позволяют нам наблюдать такие картины, которые еще совсем недавно были недоступны человеку. Например, сейчас можно за минуту увидеть, как проходит процесс становления льда на самой крупной петербургской акватории. Эпичное видео публикует 5 декабря в своём телеграм-канале «Лахта Центр».

    «Главная примета того, что зима утвердилась в городе, — скованный льдом Финский залив. В этом году он замерз четко по календарю: к первым числам декабря холод завершил свое дело», — отмечается в сообщении.

    В Петербурге с 15 ноября по 15 апреля действует запрет выхода на лед. Тем не менее отчаянные горожане уже вовсю гуляют по акватории, в районе Петергофа наблюдали множество рыбаков.

    Кадр из видео «Лахта Центра»
    Кадр из видео «Лахта Центра»

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