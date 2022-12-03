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    Пока Солнце их не видит. Петербуржцы продолжают гулять по льду

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    Некоторые петербуржцы продолжают игнорировать предупреждения и запреты властей, выходя на лед. Смертельная опасность, кажется, не помеха для отдыха.

    3 декабря корреспонденты «Фонтанки» заметили десятки человек, которые прогуливались по Неве, причем некоторые из них достаточно далеко отходили от берега. Судя по снимкам, были на льду и любители зимней рыбалки.

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    Еще 1 декабря в МЧС попросили петербуржцев не рисковать жизнью, выходя на лед, который еще находится в процессе становления. Однако не все к этому прислушались. Стоит также напомнить, что с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года в городе действует запрет выхода на лед.

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