Пока Солнце их не видит. Петербуржцы продолжают гулять по льду

Некоторые петербуржцы продолжают игнорировать предупреждения и запреты властей, выходя на лед. Смертельная опасность, кажется, не помеха для отдыха.
3 декабря корреспонденты «Фонтанки» заметили десятки человек, которые прогуливались по Неве, причем некоторые из них достаточно далеко отходили от берега. Судя по снимкам, были на льду и любители зимней рыбалки.
Еще 1 декабря в МЧС попросили петербуржцев не рисковать жизнью, выходя на лед, который еще находится в процессе становления. Однако не все к этому прислушались. Стоит также напомнить, что с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года в городе действует запрет выхода на лед.