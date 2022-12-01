    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -5

    0 м/с, штиль

    780мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.88eur63.05

    В первый день зимы петербуржцы пошли на лёд. МЧС не одобряет

    675
    обсудить

    Первый день декабря в Петербурге выдался по-настоящему зимним — по крайней мере, судя по температуре за окном. И хотя на улицах города по-прежнему почти бесснежно, некоторые решили всё-таки быть ближе к белому — как минимум ради красивых фотографий.

    Одну такую парочку днём 1 декабря на спуске Дворцовой набережной у Эрмитажа подкараулил фотокорреспондент «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Между тем в городском управлении МЧС категоричны: выход на лёд сейчас запрещён. Более того, смертельно опасен — предупреждают спасатели. Дело в том, что лёд водоёмов ещё находится в процессе становления, и есть риск незапланированно окунуться в ледяную воду.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что в Петербурге запрет выхода на лёд водоёмов в черте города установлен с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года.

    О том, какими потрясающими по красоте в первый день зимы в городе на Неве выдались рассвет и закат, читайте и смотрите здесь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close