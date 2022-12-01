В первый день зимы петербуржцы пошли на лёд. МЧС не одобряет

Первый день декабря в Петербурге выдался по-настоящему зимним — по крайней мере, судя по температуре за окном. И хотя на улицах города по-прежнему почти бесснежно, некоторые решили всё-таки быть ближе к белому — как минимум ради красивых фотографий.

Между тем в городском управлении МЧС категоричны: выход на лёд сейчас запрещён. Более того, смертельно опасен — предупреждают спасатели. Дело в том, что лёд водоёмов ещё находится в процессе становления, и есть риск незапланированно окунуться в ледяную воду.

Напомним, что в Петербурге запрет выхода на лёд водоёмов в черте города установлен с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года.



О том, какими потрясающими по красоте в первый день зимы в городе на Неве выдались рассвет и закат, читайте и смотрите здесь.

