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    Первый зимний рассвет — с высоты птичьего полёта. Любуйтесь на «Фонтанке», если пропустили в реальном времени

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    Редкой красоты рассвет подарил Петербургу первый день зимы.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Жители квартир с окнами на восток могли наблюдать его не выходя из дома.

    Фото: читательница «Фонтанки» Надежда
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    Вот таким видели рассвет из кабины башенного крана на Петровском острове.

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    В первые минуты после восхода облака на востоке были прозрачными, и сквозь них выглянуло солнце — красноватое, как и бывает зимой. Оранжевым и розовым окрасился небосвод на востоке, засветились шпили и дым из труб.

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    Как выглядит центр города в реальном времени, смотрите на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    Напомним, облачную с прояснениями погоду обеспечивает антициклон. Он же обещает лёгкий мороз.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Фото: читательница «Фонтанки» Надежда

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