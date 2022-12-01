Первый зимний рассвет — с высоты птичьего полёта. Любуйтесь на «Фонтанке», если пропустили в реальном времени

Редкой красоты рассвет подарил Петербургу первый день зимы.
Жители квартир с окнами на восток могли наблюдать его не выходя из дома.
Вот таким видели рассвет из кабины башенного крана на Петровском острове.
В первые минуты после восхода облака на востоке были прозрачными, и сквозь них выглянуло солнце — красноватое, как и бывает зимой. Оранжевым и розовым окрасился небосвод на востоке, засветились шпили и дым из труб.
Как выглядит центр города в реальном времени, смотрите на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
Напомним, облачную с прояснениями погоду обеспечивает антициклон. Он же обещает лёгкий мороз.