Антициклон не даёт засыпать Петербург снегом. Зато мороз крепчает

Зима в Петербурге начинается с лёгкого мороза, но без снега.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 декабря в городе без существенных осадков, ветер юго-восточный слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 7–9 градусов, днём составит минус 5–7.
Погоду в регионе сегодня определяет северо-западная периферия антициклона. В небе — облачно с прояснениями, на востоке Ленобласти минус 8–13 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 779 мм рт. ст., что существенно выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Минус 7 днём — пониженная температура для начала декабря, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 3 градусов. Самое холодное 1 декабря выдалось в 1973 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 7.
Завтра ещё похолодает, снегопадов не ожидается.