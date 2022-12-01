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    Антициклон не даёт засыпать Петербург снегом. Зато мороз крепчает

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    Фото: Андрей / The glimpses of Andrew
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    Зима в Петербурге начинается с лёгкого мороза, но без снега.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 декабря в городе без существенных осадков, ветер юго-восточный слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 7–9 градусов, днём составит минус 5–7.

    Погоду в регионе сегодня определяет северо-западная периферия антициклона. В небе — облачно с прояснениями, на востоке Ленобласти минус 8–13 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 779 мм рт. ст., что существенно выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Минус 7 днём — пониженная температура для начала декабря, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 3 градусов. Самое холодное 1 декабря выдалось в 1973 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 7.

    Завтра ещё похолодает, снегопадов не ожидается.

    Фото: Андрей / The glimpses of Andrew

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