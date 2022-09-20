Смольный запретит выходить на лед с 15 ноября. Стало известно, когда в Петербурге ждут замерзших рек

Правительство Петербурга намерено запретить выход на лед в городе с 15 ноября. В зависимости от категории водного объекта изменится и срок окончания этого запрета.



Проект постановления опубликован 20 сентября. Согласно ему, с 15 ноября 2022 года по 15 апреля запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов Петербурга (то есть рек, каналов и ручьев).



Для Финского залива и «водоемов» — то есть ручьев, прудов и озер — период продлится с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля.

