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    Петербургские дорожники готовятся встречать гололед

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Ранние холода заставили петербургских дорожников уже в первой половине сентября готовиться к борьбе с гололедом, хотя днем погода еще достаточно теплая для обычной уборки. Несмотря на возвращение горожан с дач и из отпусков, мусора на улицах больше не стало.

    Дорожные службы города приведены в полную готовность для борьбы с гололедом, сообщает 12 сентября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Городские дорожники начинают готовиться к гололеду, если хотя бы раз за сутки температура воздуха опускается ниже нуля. Обычно это бывает ближе к октябрю, но эта осень отличилась ранними холодами: в пригородах Петербурга уже на минувших выходных утром наблюдали иней и туман.

    Днем при этом вполне тепло, и коммунальные службы убирают улицы как обычно. За прошедшую неделю с дорог собрали 1089 тонн смёта, а с улиц вывезли 811 кубометров мусора, еще 1,5 тысячи кубометров убрали с газонов и из парков. На мытье дорог и тротуаров израсходовали 33 тысячи кубометров воды и 13,5 тысячи литров шампуня.

    В понедельник, 12 сентября, за чистотой улиц следят 896 дворников и 448 машин уборочной техники. В садах, скверах и парках работают 259 человек и 47 машин. «В некоторых районах уже начали снимать кашпо с опор освещения, на Невском проспекте убирают петунии. Но множество поздних цветов в клумбах продолжают радовать горожан, хоть и требуют внимания и ухода», — отмечают в комитете.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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