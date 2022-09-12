Петербургские дорожники готовятся встречать гололед

Ранние холода заставили петербургских дорожников уже в первой половине сентября готовиться к борьбе с гололедом, хотя днем погода еще достаточно теплая для обычной уборки. Несмотря на возвращение горожан с дач и из отпусков, мусора на улицах больше не стало.

Дорожные службы города приведены в полную готовность для борьбы с гололедом, сообщает 12 сентября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Городские дорожники начинают готовиться к гололеду, если хотя бы раз за сутки температура воздуха опускается ниже нуля. Обычно это бывает ближе к октябрю, но эта осень отличилась ранними холодами: в пригородах Петербурга уже на минувших выходных утром наблюдали иней и туман.