«Это будет ой-ой-ой». Эксперт — о последствиях новых санкций Евросоюза для России

Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





С 5 декабря начнет действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, а также будет введен потолок цен на неё со стороны стран G7, ЕС и Австралии в размере $60 за баррель. О том, сможет ли Россия обойти санкции и как отказ от российской нефти скажется на её экономике, «Фонтанке» рассказал нефтегазовый аналитик, партнёр агентства RusEnergy Михаил Крутихин.



— Михаил, Евросоюз сегодня опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ запрещает оказывать услуги морских перевозок для продукции дороже этой суммы. В чем смысл запрета и чем новые санкции обернутся для России?



Фото: Телеграм-канал Михаила Крутихина Поделиться Поделиться





— Самое главное — это не потолок цен, а другая мера, которая вводится с 5 декабря. Все страны «Большой семёрки» (неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США — Прим. ред.), Евросоюз, Австралия отказываются покупать российскую сырую нефть полностью. Если учитывать, сколько они покупали в прошлом году, российский нефтяной экспорт будет уполовинен. Исчезнет 50 % того, что Россия в прошлом году экспортировала.

— В чём смысл запрета морским перевозчикам транспортировать эту нефть?



— Они [страны, которые ввели санкции] опасаются, что исчезновение рынка такого объёма российской нефти вызовет взлёт цен, что нехорошо для их экономики и потребителя и так далее. Они решили разрешить всем, кто не входит в группу отказавшихся, покупать российскую нефть и разрешить судоходным компаниям и их страхователям перевозить для них российскую нефть. Запретить им покупать никто не может, а вот, запрещая транспортировать, если цена на нефть будет выше потолка, они рассчитывают, что будут ограничивать доходы России.



— Есть ли понимание, куда Россия может транспортировать то, что теперь отказываются покупать западные страны?

— У России есть три страны, куда она, за исключением отказавшихся государств, может поставлять — Китай, Индия и Турция, все остальное — мелочь. Китай не возьмёт, разве что совсем небольшие объёмы, потому что у него основной импорт через трубу, а танкерами туда возить коммерчески не интересно. Индия тоже не возьмёт половину российского экспорта, который исчезает с [европейского] рынка. Да и большое сомнение, что она вообще расширит импорт российской нефти. Турция не решает всей проблемы.



— Контролируют ли европейские государства рынок морских перевозок, чтобы реально запретить такие поставки? Или это уже неважно, учитывая, что, как вы говорите, и купить некому?

— Действительно, купить некому. Титанические усилия по поставке нефти Россией по цене выше лимита имеют мало смысла, потому что Россия предлагает большие скидки и свою нефть готова продавать по 50 долларов и даже ниже. Поэтому и смысла большого в таком отказе от морских перевозок я не вижу. В принципе, Россия с этим потолком смирилась, хоть и кричат, что мы никаким странам, которые введут потолок, не будем поставлять нефть. По сути, страны, которые вводят потолок, уже отказались от российской нефти. Больше крика, чем смысла.



— Может ли так случиться, что сама Европа будет покупать российскую нефть в обход своих санкций? Можно ли ждать каких-то негативных последствий от эмбарго для европейской экономики?

— На рынке нет дефицита нефти, ее достаточно. Даже страны ОПЕК и ОПЕК+ сокращали добычу нефти и всё равно не смогли компенсировать излишек, который существует на рынке.

Здесь нет для Европы абсолютно никаких проблем, [чтобы купить в другом месте].

— Можем ли мы оценить потерю нефтяных доходов России?

— Это лучше всего будет делать во второй половине следующего года, когда вторая часть санкций вступит в силу. Когда с марта исчезнет 57 % процентов экспорта нефтепродуктов, это будет ой-ой-ой. Надо будет резко сокращать добычу. По очень грубым и предварительным оценкам, федеральный бюджет может не досчитаться 30 % доходной части.



— Financial Times сообщал, что Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обойти ограничения на продажу нефти. Спасёт ли это ситуацию?

— Я не исключаю, что это правда. Но смысл такого обхода? Китай я исключаю из этого уравнения, по транспортным возможностям он не возьмёт больше, чем берёт. В Индию и Турцию половину российского нефтяного экспорта вместо северной Атлантики, Европы не отправить. Россия надеется продавать нефть выше потолка контрабандным методом. Насколько удастся, не знаю. Но на контрабандном рынке уже Иран, там Венесуэла, конкурировать придется серьезно. Не думаю, что это решит проблему российского нефтяного рынка.

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

