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    Россия может создать собственного страховщика морских перевозок нефти, чтобы уберечься от санкций

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    Россия может создать собственную компанию для страхования морских перевозок нефти. Также она изучает возможность сотрудничества с такими компаниями из дружественных стран, заявил 6 сентября министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

    Эти меры подготовлены на случай, если западные страны запретят страхование морских перевозок российской нефти, рассказал он ТАСС на Восточном экономическом форуме. «[При создании новой страховой компании] нужно взаимное признание странами этой организации», — добавил Шульгинов.

    Ранее сообщалось, что страны G7 введут «потолок цены» на нефть из России и запретит услуги по морской транспортировке российской нефти, если топливо приобретается дороже установленных ограничений. Речь идёт в том числе о страховании и финансировании перевозчиков. По данным Bloomberg, страны семерки собираются ввести отдельный лимит на сырую нефть и ещё два вида ограничений на стоимость нефтепродуктов.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в случае такого «абсурдного» решения российская нефть пойдет по альтернативным направлениям в страны, которые работают на рыночных условиях. Вице-премьер РФ Александр Новак утверждал, что РФ остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение о ведении «ценового потолка».

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