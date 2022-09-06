Россия может создать собственного страховщика морских перевозок нефти, чтобы уберечься от санкций

Россия может создать собственную компанию для страхования морских перевозок нефти. Также она изучает возможность сотрудничества с такими компаниями из дружественных стран, заявил 6 сентября министр энергетики РФ Николай Шульгинов.



Эти меры подготовлены на случай, если западные страны запретят страхование морских перевозок российской нефти, рассказал он ТАСС на Восточном экономическом форуме. «[При создании новой страховой компании] нужно взаимное признание странами этой организации», — добавил Шульгинов.