Стали известны детали договорённости G7 о «ценовом потолке» на российскую нефть

Страны G7, которые намерены установить лимит цен на российскую нефть, собираются ввести отдельный лимит на сырую нефть и ещё два вида ограничений на стоимость нефтепродуктов. Об этом со ссылкой на американских чиновников вечером 2 сентября сообщает Bloomberg.
"По словам чиновников, коалиция планирует установить конкретную цену на российскую сырую нефть и ещё два вида ограничений на нефтепродукты", - пишет информагентство.
«Фонтанка» рассказывала, что главы министерств финансов стран «большой семёрки» в пятницу, 2 сентября, согласились ввести «потолок цены» на нефть из России. В документе сказано, что G7 хочет запретить услуги по морской транспортировке российской нефти, если топливо приобретается дороже установленных ограничений. Речь идёт в том числе о страховании и финансировании перевозчиков.
Уточняется, что лимит цен на сырую нефть из России начнёт действовать с 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов - с 5 февраля 2023-го.