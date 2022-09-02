Стали известны детали договорённости G7 о «ценовом потолке» на российскую нефть

Страны G7, которые намерены установить лимит цен на российскую нефть, собираются ввести отдельный лимит на сырую нефть и ещё два вида ограничений на стоимость нефтепродуктов. Об этом со ссылкой на американских чиновников вечером 2 сентября сообщает Bloomberg.



"По словам чиновников, коалиция планирует установить конкретную цену на российскую сырую нефть и ещё два вида ограничений на нефтепродукты", - пишет информагентство.

