Sky news: Главы Минфинов G7 согласились ограничить цену на российскую нефть

По данным газеты Financial Times, данная мера может начать действовать с 5 февраля 2023 года. При этом, как отмечают собеседники издания, для ее эффективности Евросоюзу придется убедить соблюдать соответствующие ограничения по меньше мере треть стран, которые закупают большие объемы российской нефти, например Индию.

«Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — рассказала она (цитата по РИА Новости ).

Главы министерств финансов стран G7 согласились ввести «потолок цены» на российскую нефть. Об этом 2 сентября сообщила корреспондент Sky news Тамара Коэн в соцсетях.

Как пишет Reuters, сегодня министры должны были встретиться и утвердить планы по предельной цене на закупки российской нефти с целью сокращения доходов, поступающих в Москву.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в случае такого «абсурдного» решения российская нефть пойдет по альтернативным направлениям в страны, которые работают на рыночных условиях. Вице-премьер РФ Александр Новак утверждал, что РФ остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение о ведении «ценового потолка».