Та же марка, тот же перевозчик. «Фонтанка» узнала, что за автобус сгорел ночью

Очередным сгоревшим автобусом в Петербурге вновь оказался «белорус».



«Фонтанка» писала, что пожар произошел ночью 3 декабря в Красносельском районе Петербурга, в нескольких шагах от Ленинградского Электромеханического завода. У дома 67 по Петергофскому шоссе горел автобус «МАЗ». Спасатели полностью справились с возгоранием примерно за час. Пострадавших не было.



По данным «Фонтанки», снова горел белорусский МАЗ 203 компании «Доматрансавто». В самом предприятии пояснили, что автобус использовался обычно под развозку сотрудников. В результате пожара выгорела передняя часть.

