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    Та же марка, тот же перевозчик. «Фонтанка» узнала, что за автобус сгорел ночью

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    Очередным сгоревшим автобусом в Петербурге вновь оказался «белорус».

    «Фонтанка» писала, что пожар произошел ночью 3 декабря в Красносельском районе Петербурга, в нескольких шагах от Ленинградского Электромеханического завода. У дома 67 по Петергофскому шоссе горел автобус «МАЗ». Спасатели полностью справились с возгоранием примерно за час. Пострадавших не было.

    По данным «Фонтанки», снова горел белорусский МАЗ 203 компании «Доматрансавто». В самом предприятии пояснили, что автобус использовался обычно под развозку сотрудников. В результате пожара выгорела передняя часть.

    Это минимум четвертый загоревшийся МАЗ 203 «Домтрансавто» в этом году. «Фонтанка» рассказывала о причинах. Очередной полыхал 26 ноября, с тех пор в компании до сих пор работает комиссия завода-производителя, за который недолго волновался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Происходили возгорания и в автобусах других марок у других перевозчиков.

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