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    Автобус «МАЗ» сгорел неподалеку от ЛЭМЗ на юго-западе Петербурга

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    Спасатели ночью тушили горящий автобус в Красносельском районе Петербурга, в нескольких шагах от Ленинградского электромеханического завода. С огнем боролись чуть больше часа, сообщает 3 декабря пресс-служба городского ГУ МЧС.

    Сигнал о горящем автобусе «МАЗ» у дома 67 по Петергофскому шоссе поступил в ведомство в 02:19. На место прибыли 10 человек личного состава и две единицы техники. Пожар был ликвидирован в 03:28, но машина полностью выгорела. Среди людей пострадавших нет.

    Какой конкретно автобус горел на Петергофском шоссе, пока неясно. «Фонтанка» направила запрос в комитет по транспорту.

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