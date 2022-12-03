Дурные деньги. «Фонтанка» посмотрела, во сколько обойдется тур на Новый год, и разрыдалась

Фото: KHALED ELFIQI/ EPA/ ТАСС Поделиться Поделиться





Купить тур на новогодние праздники и при этом уложиться в здравый бюджет — задача в этом году сродни невыполнимой. Как говорят в турагентствах, несмотря на колоссальный ценник, многие направления уже выкуплены практически под завязку, а те крохи, что остались, растут в цене прямо на глазах. «Фонтанка» пробежалась по ценам на туры и прослезилась.



За рубеж

Если рассчитывать на скромный бюджет, то вылетать придется гораздо раньше, чем вся страна засядет стругать салаты, примерно в 20-х числах декабря, и это будет скорее всего только Египет и Арабские Эмираты. Если захватывать новогодние праздники, на эти же направления цены на туры стартуют от 250 тысяч и выше, и вне зависимости, включена в стоимость пакета новогодняя вечеринка или нет.



— Выгодно лететь до новогодних праздников или после 8 января, когда все уже выходят на работу — спрос падает и цены становятся выгоднее. Сейчас уже почти все разбронировано, все билеты на пиковые даты. Многие бронировали заранее, за пару месяцев, и сейчас билетов осталось мало. И то, что осталось, все выше и выше по цене становится, — говорят в «Пегас Туристик».



Самые выгодные перелеты в Египет идут с остановкой в Анталии на дозаправку.

Цены на туры в Хургаду на 6 ночей в отель 4* «все включено» с вылетом 29 декабря стартуют от 169 тысяч рублей.

Отель 4* «все включено» в Шарм-эш-Шейхе на 9 ночей с вылетом 30 декабря обойдется от 188 тысяч.

Закладывать меньше дней на поездку, рассчитывая, что так будет дешевле, бессмысленно — разница составит буквально 4–5 тысяч рублей.

Высокий ценник, говорят в туристической компании, от обстановки в мире не зависит — новогодние праздники всегда очень высокие по цене, в среднем в два раза дороже.



Дорогие. Зимние. Твои

На долю Сочи, говорят туроператоры, приходится едва ли не треть общего объема туров, забронированных в России на Новый год. При этом операторы отмечают и ощутимый рост как спроса, так и цен.

Отдых в Сочи в новогодние каникулы обойдется от 60 тысяч на двоих за три ночи в отеле 2* или 3* у моря, причем в том случае, если вы решите протянуть только на завтраках. В стоимость тура включены перелет, проживание и трансфер. Может случиться так, что за новогоднюю вечеринку придется доплачивать отдельно уже на месте.



— Если выкупать туры ближе к Новому году, будет дороже, другая проблема в том, что очень быстро заканчиваются билеты — нехватка рейсов, поэтому, сами понимаете, билеты разбирают. Лучше не оттягивать, — говорят в компании «1001 тур».



С «горнолыжкой», говорят в компании, будет посложнее — вариантов с крутыми горками в этом году не так много.

Одно из популярных направлений — краснодарское. Цены на отдых в «Красной Поляне» на завтраках и ужинах начинаются от 80–110 тысяч за те же три ночи, в пакет включен перелет, трансфер, страховка. Причем надо смотреть — иногда трансфер оплачивается дополнительно на месте.



— В сравнении с прошлым годом цены, конечно, выросли, сейчас сложности с нехваткой рейсов, людям некуда деваться и вариантов не так много, куда поехать россиянам, — говорят туроператоры.

Покататься на горных лыжах можно в Кемеровской области — в этом году хорошо раскупают туры на Шерегеш. Ценник стартует от 90 тысяч рублей. Если закладывать в даты новогоднюю вечеринку, то и все 110. Причем это без трансфера — еще 10 тысяч нужно заложить на доставку автобусом от аэропорта в Новокузнецке до отеля и обратно. Можно попробовать сэкономить и добраться своим ходом на такси. Тогда нужно рассчитывать, что на дорогу в 160 километров потребуется 2,5–3 часа.



Если отказаться от идеи новогодней вечеринки и отправляться в путешествие под занавес новогодних каникул, то можно уложиться в 75 тысяч рублей за 3 ночи. За три дня — такие тыщи

Экскурсионные и санаторные туры по России тоже поднялись в цене. Причем, отмечают турагенты, санаторное направление всегда повышалось к новогодним праздникам на 15–20% к зимнему ценнику, ничего выдающегося в этом нет.

— А вот экскурсионные туры, мне кажется, до 30% выросли в цене, включая, что интересно, сопутствующие услуги и цену самого тура. Например, обеды стоили 500 рублей, а теперь 800. Прежде всего это Карелия, в меньшей степени — Новгородская, Псковская области, Нижний Новгород, Татарстан, — рассказал Дмитрий Зеленин, руководитель туристической компании «Путешествие».



Одно из самых популярных направлений — трехдневный тур по Карелии. Его базовая цена 12 550 рублей, а на Новый год он стоит 15 тысяч. В прошлом году было процентов на 15 дешевле, говорит Дмитрий.



— Есть вообще удивительные вещи: новогодний большой тур, «Колоритный Новый год в деревне Киндасово» со встречей Нового года, выезд 31 декабря, — три дня, 19 900 рублей. Таких цен на трехдневные туры мы никогда раньше не видели. Причем там дополнительно еще оплачивается банкет 7 тысяч, и это обязательная доплата. В итоге выходит 26 тысяч. В прошлом году четырех- и пятидневники за такую цену были. Но чтобы на три дня такие тыщи — такого не было, — делится Дмитрий.

Четырехдневный тур в Нижний Новгород без проезда — обычная цена 18 тысяч, необычная новогодняя — 23. Плюс к стоимости самого тура нужно добавить еще переезд поездом или самолетом.

Поездка автобусом по «Золотому кольцу» из Петербурга — стандартная пятидневка с минимальным питанием на «завтраках» по новогоднему тарифу стартует от 25 900, тогда как стандартная цена существенно меньше — 19 450 рублей.



— И если раньше доплата за одноместное размещение была 1,5–2 тысячи рублей, то сейчас 4 и 5, только лишь потому что это новогодняя ночь. Видимо, расчет на то, что людям некуда деваться, — считает Дмитрий.

Дмитрий обратил внимание на один любопытный момент. Как правило, туроператоры выкладывают свои предложения на рынок в начале октября, и сейчас, ближе ко дню «Ч», многие сползают по цене обратно: у одних снижается цена, у других сокращается число дней, меняется градация — со 2 по 5 января цена высокая, с 6-го по 8-е — те же самые направления можно взять дешевле на пару-тройку тысяч:

— Подозреваю, что аппетит был высоким, видимо, расчет был, что люди от безысходности будут брать не глядя. Но оказалось, что все не так, что люди тоже не очень готовы отдавать дурные деньги за три дня в Карелии. Наверное, продаж особо нет, а гостиницы уже выкуплены, хочешь не хочешь, деньги нужно отдавать поставщикам, поэтому приходится ухищряться.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»