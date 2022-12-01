Аномальный мороз доберётся до Петербурга через несколько часов

Очень скоро в Петербурге станет значительно холоднее. Температура будет на 6–7 градусов ниже нормы. Прогноз на ближайшую ночь и следующие дни даёт в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Последние три ночи в Санкт-Петербурге были довольно теплыми — минимальная температура воздуха колебалась в пределах -2...-5 градусов. А вот ночь предстоящая ожидается гораздо более холодной», — рассказывает Леус.

