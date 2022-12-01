Аномальный мороз доберётся до Петербурга через несколько часов

Очень скоро в Петербурге станет значительно холоднее. Температура будет на 6–7 градусов ниже нормы. Прогноз на ближайшую ночь и следующие дни даёт в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Последние три ночи в Санкт-Петербурге были довольно теплыми — минимальная температура воздуха колебалась в пределах -2...-5 градусов. А вот ночь предстоящая ожидается гораздо более холодной», — рассказывает Леус.
По его словам, температура достигнет рекордных показателей за сезон (минимум, зафиксированный 27 ноября, минус 10,4 градуса). В ночь на пятницу будет примерно столько же — минус 9–11 градусов, и завтра днём ненамного теплее — минус 6–8. Это на 6–7 градусов ниже климатической нормы для начала зимы.
«Примерно также морозно будет и в ночь на субботу, а вот в дневные часы слегка потеплеет. Сохранится тенденция на повышение температуры и в воскресенье, и местами пройдет небольшой снег», — отмечает Леус.
Напомним, 1 декабря в Петербурге оказалось бесснежным, вопреки прогнозам синоптиков. Его выдавил антициклон. Зато он подарил горожанам редкой красоты рассвет — в розовых тонах.