Итоги ноября в Петербурге — в цифрах и видео. Колесов рассказал, кто отнял у нас снег

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 1 декабря объяснил, почему снег, которого так ждали, не выпал. А также подвёл итоги последнего осеннего месяца. Он оказался холоднее обычного, а солнца набралось всего на 8,4 часа.
«Вчера днем снег так и не захотел прийти в Санкт-Петербург, бывает. Выдавил его антициклон на запад Ленинградской области. Кстати, там выпал даже сильный снег, в Выборге снежный покров прибавил 8 см, и это при давлении в 1040 гПа (780 мм рт. ст.)», — рассказал синоптик.
Поэтому не изменилось и месячное количество осадков — 48 мм за ноябрь, или
На среднюю температуру сильно повлияло похолодание во второй половине месяца. Поэтому минувший ноябрь стал самым холодным за шесть лет — плюс 0,5 градуса, что на 0,4 градуса ниже нормы. Более холодный ноябрь был в том же пасмурном 2016 году — минус 2,7 градуса от нормы.
«Ну, а самое интересное в ноябрьской погоде Санкт-Петербурга — это переход от аномально жаркой погоды к очень холодной. Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура -4,9 гр. вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге, холоднее из ближайших лет был только 2010 год (-7,0 гр.)», — резюмирует Колесов.
30 дней ноября за 40 секунд показал в своём телеграм-канале Лахта Центр. На видео — нескончаемые облака, туманы, дожди, немного солнца, нарастающий в заливе лёд и первый снежный покров. «В ноябре Петербург распрощался с осенью и встретил зиму», — отмечается в сообщении.