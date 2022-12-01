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    Итоги ноября в Петербурге — в цифрах и видео. Колесов рассказал, кто отнял у нас снег

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 1 декабря объяснил, почему снег, которого так ждали, не выпал. А также подвёл итоги последнего осеннего месяца. Он оказался холоднее обычного, а солнца набралось всего на 8,4 часа.

    Лахта Центр

    «Вчера днем снег так и не захотел прийти в Санкт-Петербург, бывает. Выдавил его антициклон на запад Ленинградской области. Кстати, там выпал даже сильный снег, в Выборге снежный покров прибавил 8 см, и это при давлении в 1040 гПа (780 мм рт. ст.)», — рассказал синоптик.

    Поэтому не изменилось и месячное количество осадков — 48 мм за ноябрь, или 86 % от нормы. При этом осадки наблюдались 24 дня из 30. Солнце светило очень редко, за шесть дней набралось всего 8,4 часа. Ещё меньше его было в 2016 году — 1,6 часа, один день.

    На среднюю температуру сильно повлияло похолодание во второй половине месяца. Поэтому минувший ноябрь стал самым холодным за шесть лет — плюс 0,5 градуса, что на 0,4 градуса ниже нормы. Более холодный ноябрь был в том же пасмурном 2016 году — минус 2,7 градуса от нормы.

    «Ну, а самое интересное в ноябрьской погоде Санкт-Петербурга — это переход от аномально жаркой погоды к очень холодной. Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура -4,9 гр. вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге, холоднее из ближайших лет был только 2010 год (-7,0 гр.)», — резюмирует Колесов.

    30 дней ноября за 40 секунд показал в своём телеграм-канале Лахта Центр. На видео — нескончаемые облака, туманы, дожди, немного солнца, нарастающий в заливе лёд и первый снежный покров. «В ноябре Петербург распрощался с осенью и встретил зиму», — отмечается в сообщении.

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