Главный синоптик Петербурга рассказал, почему стоит радоваться нынешней погоде

Декабрь Петербург встретит «открыточными» зимними видами — потому что ожидается снег. Сейчас погода тоже хорошая — очень стабильная с высоким давлением. Об этом 29 ноября сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Но, кроме слабоморозной погоды, есть и еще один приятный момент, который должен порадовать большинство жителей города», — рассказывает Колесов.
Завтра до нас дойдёт зона осадков, которая принесет снег, пусть и небольшой.
«Так что начало зимы мы встретим не только с морозной погодой, но и с красивым видом Санкт-Петербурга. А за последние десятилетия это бывает не часто», — отмечает синоптик.
По-настоящему зимним начало декабря было в нашем городе в 2012-м и 2010-м и 20 лет назад — в 2002 и 2001 годах. А в прошлом веке — в 1997 году.
«Все остальные годы или снега нет, или оттепель. Так что продолжаем радоваться погоде этого года», — резюмирует Колесов.