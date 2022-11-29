Главный синоптик Петербурга рассказал, почему стоит радоваться нынешней погоде

Декабрь Петербург встретит «открыточными» зимними видами — потому что ожидается снег. Сейчас погода тоже хорошая — очень стабильная с высоким давлением. Об этом 29 ноября сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



«Но, кроме слабоморозной погоды, есть и еще один приятный момент, который должен порадовать большинство жителей города», — рассказывает Колесов.



Завтра до нас дойдёт зона осадков, которая принесет снег, пусть и небольшой.



«Так что начало зимы мы встретим не только с морозной погодой, но и с красивым видом Санкт-Петербурга. А за последние десятилетия это бывает не часто», — отмечает синоптик.

