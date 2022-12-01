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    Проезд по Удельному ограничат до конца декабря, а улицы у Марсова поля — на 2,5 года

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    Работы на коммуникациях и установка пешеходной галереи с 3 декабря внесут изменения в схему движения в четырех районах Петербурга. Часть ограничений продлится до 2023 года, а самые долгие — до весны 2025-го.

    В Аптекарском переулке, на Миллионной улице и вдоль Марсова поля разместят пешеходную галерею. До 15 апреля 2025 года из-за нее будет ограничено движение транспорта по Аптекарскому переулку от Круглого переулка до Миллионной улицы, по Миллионной улице от Аптекарского переулка до Марсова поля и по Марсову полю от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, сообщает 1 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На четной стороне Малодетскосельского проспекта для прокладки теплосети с 3 по 4 декабря закроют проезд по участку от Московского проспекта до Батайского переулка. Объезд предусмотрен по Батайской улице, Дойникову переулку, Бронницкой улице, набережной Обводного канала, Московскому, Малодетскосельскому и Клинскому проспектам. Напомним, что до 24 апреля 2023 года на Малодетскосельском закрыто также движение в направлении от Бронницкой улицы до Московского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Выборгском районе Петербурга до 20 декабря будут строить газопровод на Удельном и Ярославском проспектах, улице Сергея Марго и Костромском проспекте. С 3 по 6 декабря из-за работ ограничат проезд по Удельному проспекту от улицы Сергея Марго до Мышкинской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Калининском районе будут прокладывать канализацию. До 7 января 2023 года там ограничат движение транспорта по улице Жукова от Феодоссийской улицы до дома 9 по улице Жукова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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