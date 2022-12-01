Проезд по Удельному ограничат до конца декабря, а улицы у Марсова поля — на 2,5 года

Работы на коммуникациях и установка пешеходной галереи с 3 декабря внесут изменения в схему движения в четырех районах Петербурга. Часть ограничений продлится до 2023 года, а самые долгие — до весны 2025-го.



В Аптекарском переулке, на Миллионной улице и вдоль Марсова поля разместят пешеходную галерею. До 15 апреля 2025 года из-за нее будет ограничено движение транспорта по Аптекарскому переулку от Круглого переулка до Миллионной улицы, по Миллионной улице от Аптекарского переулка до Марсова поля и по Марсову полю от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, сообщает 1 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.