Дождаться квот на пять операций — нереально. Трёхлетней Полине нужна помощь

У Полины генетическое заболевание, при котором неправильно формируются кости. Девочке помочь можно — петербургские медики проведут необходимые поэтапные операции. Но получить квоты сразу на пять операций невозможно.

«Дочка родилась с укороченными и согнутыми ручками и деформированными ножками. И ещё у неё на теле были множественные точечные гематомы. Позже врачи выявили у Полины генетическое заболевание, при котором неправильно формируются кости и критически снижается уровень тромбоцитов в крови.

В первые дни жизни дочка перенесла почечное и желудочное кровотечение. Врачам удалось её спасти, но нас предупредили, что при малейшем повреждении тканей дочка может погибнуть от кровотечения из-за плохой свертываемости крови. Поэтому никто не брался оперировать Полину, чтобы исправить деформации рук и ног.

Полтора года врачи Центра имени Альбрехта проводили только консервативное лечение — туторами и ортезами пытались корректировать положение кистей и голеней. Но видимого результата это не дало. Мы продолжали наблюдение у гематолога, результаты анализов крови оставались плохими.



Но недавно произошли изменения: уровень тромбоцитов повысился, и консилиум врачей принял решение, что сейчас Полине можно начать этапное хирургическое лечение. Сначала ей исправят руки, затем ноги.



Но получить квоты сразу на пять операций невозможно, да и появятся они только в следующем году. А нам нельзя терять времени. Прошу, помогите оплатить лечение! Самим нам не осилить». Мария Аверкова, Рязанская область

