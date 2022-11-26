Дождаться квот на пять операций — нереально. Трёхлетней Полине нужна помощь

У Полины генетическое заболевание, при котором неправильно формируются кости. Девочке помочь можно — петербургские медики проведут необходимые поэтапные операции. Но получить квоты сразу на пять операций невозможно.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Полина Аверкова, 3 года.
TAR-синдром: врождённая лучевая косорукость, деформация ног.
Требуются операции. Стоимость 872 031 руб.
«Дочка родилась с укороченными и согнутыми ручками и деформированными ножками. И ещё у неё на теле были множественные точечные гематомы. Позже врачи выявили у Полины генетическое заболевание, при котором неправильно формируются кости и критически снижается уровень тромбоцитов в крови.
В первые дни жизни дочка перенесла почечное и желудочное кровотечение. Врачам удалось её спасти, но нас предупредили, что при малейшем повреждении тканей дочка может погибнуть от кровотечения из-за плохой свертываемости крови. Поэтому никто не брался оперировать Полину, чтобы исправить деформации рук и ног.
Полтора года врачи Центра имени Альбрехта проводили только консервативное лечение — туторами и ортезами пытались корректировать положение кистей и голеней. Но видимого результата это не дало. Мы продолжали наблюдение у гематолога, результаты анализов крови оставались плохими.
Но недавно произошли изменения: уровень тромбоцитов повысился, и консилиум врачей принял решение, что сейчас Полине можно начать этапное хирургическое лечение. Сначала ей исправят руки, затем ноги.
Но получить квоты сразу на пять операций невозможно, да и появятся они только в следующем году. А нам нельзя терять времени. Прошу, помогите оплатить лечение! Самим нам не осилить». Мария Аверкова, Рязанская область
Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени
«У Полины врождённая лучевая косорукость тяжелой степени, деформация нижних конечностей, TAR-синдром. Девочке требуется этапное хирургическое лечение, направленное на устранение врожденной лучевой косорукости и деформации нижних конечностей в максимально короткие сроки под контролем гематолога».
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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».