«Круг добра» будет помогать детям с болезнью Ниманна-Пика

В перечне фонда «Круг добра» появилось новое заболевание — болезнь Ниманна-Пика A/B. Теперь фонд будет помогать детям, у которых выявлено это заболевание, сообщили 25 ноября в фонде.



Это редкое наследственное жизнеугрожающее заболевание, которое возникает из-за прогрессирующего накопления в клетках организма сфингомиелина и других липидов. Оно приводит к серьёзному нарушению работы лёгких, печени, селезёнки, почек, костного мозга. Заболевания печени и дыхательная недостаточность — основные причины смерти пациентов с болезнью Ниманна-Пика. У многих встречаются задержка развития, умственная отсталость, пояснили в фонде.

