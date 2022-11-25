Посмотрите топ-10 самых дорогих особняков в центре города.

Продажи квартир в новостройках Петербурга за сентябрь сократились на 41% в сравнении с прошлым годом. На рынке особняков и резиденций жизнь еще теплится, хоть позволить себе такое частное владение может далеко не каждый. И если для покупателей это возможность ухватить лакомый кусочек, то для их владельцев — шанс избавиться от непрофильных активов. Из особняка в отель Над проектом дома 61 по улице Жуковского, построенного в 1859 году, трудился архитектор Александр Бравура. В 1911 году зодчий Василий Данилов изменил его фасад, в таком виде особняк М. Ладомирской и дожил до 2013 года.

Еще каких-то 15 лет назад это был многоквартирный дом. Затем здание купили, жильцов расселили. По заказу нового владельца ООО «Энергия» надстроило мансарду, и хозяин устроил там свой офис. — Сейчас у него совершенно другая сфера деятельности, он решил его переделать под отель и продать. Так сказать, избавиться от непрофильного отдела, — рассказал брокер, ведущий сделку. Бывший особняк Ладомирской площадью 1632 квадрата владелец готов продать за 350 миллионов рублей, и ни копейкой меньше. По словам брокера, прийти и посмотреть дом можно в любой момент: хоть на интернет-площадке по продаже недвижимости объявление снято с публикации, особняк еще не продан.

Поделиться Поделиться





Дом, где жил Маннергейм Дом под номером 7 на набережной Мойки с самого момента постройки в начале 18-го века, как магнит, притягивал видных горожан — владел им и придворный лекарь Христиан Паульсен, и в разное время архитекторы Фельтен и Готлиб-Христиан. Оставили след в истории и его жильцы — Карл Маннергейм, будущий президент Республики Финляндии, и Павел Катенин, русский поэт и драматург. Затем дом перестроили для князя Ю. Г. Тархунова-Моурова. В начале 20-го века по указу нового домовладельца полковника Н. Б. Глинки-Маврина были надстроены обращенные на набережную корпуса, объединившие уже существующие строения.

Сейчас бизнес-центр площадью 3438 кв. м выставлен на продажу. Семь этажей с переговорными, офисами openspace, кабинетом руководителя с приемной и помещением под ресторан собственник ООО «Пи Эм Ай Девелопмент» оценил в 840 миллионов рублей.

Поделиться Поделиться





Монастырская богадельня Глядя на невзрачный дом № 8 на Старорусской улице и не подумаешь, что под толстым слоем краски цвета экрю скрывается основательная кирпичная кладка, а окна обрамлены контрастными наличниками. Возможно, будь там лепнина или архитектурные изыски, к покраске здания подошли бы трепетнее. Но украшений на доме нет — в 1904 году флигель построили для богадельни и сестер монастыря, который и сейчас делит подворье с церковью. А через 100 с небольшим лет на смену послушницам пришли разномастные арендаторы.

Владеет зданием ООО «Парма», которое в равных долях принадлежит Борису Ивановичу Леонову и Наталье Юрьевне Радюк. Но скоро собственник сменится — богадельня выставлена на продажу, причем вместе с арендаторами. За флигель площадью 894 квадрата просят 150 миллионов рублей.

Поделиться Поделиться





Венчал он юные сердца Знал ли попечитель детских приютов Степан Акимович Серебряков, что в его особняке под номером 166 на набережной канала Грибоедова, перестроенном по проекту зодчего Оттона Людвиговича Игнатовича, в 21-м веке разместится Дворец бракосочетания? Конечно же, нет. За сто с небольшим лет существования дома в нем успели отметиться и Центральный географический музей, и Коммунистический институт журналистики, и интердом моряков, и даже детский сад.

В 2001 году особняк включили в Список вновь выявленных объектов, представляющих культурную ценность, в 2008-м отреставрировали и вернули первоначальный облик — дворцовые интерьеры с лепниной, паркетом и парадной лестницей.

Сейчас здание принадлежит Кузбасскому ООО «Отель управления», которым владеет тоже кузбасское АО «Инрусинвест». Руководит деятельностью «Отель управления» генеральный директор Зайцева Татьяна Владимировна. Какая судьба уготована дому Серебрякова в дальнейшем, решит новый владелец — особняк площадью 1122 квадрата продается, его оценили в 240 миллионов рублей.

Поделиться Поделиться





Флигелек на Рубинштейна Когда в 80-х годах прошлого столетия город строил станцию «Достоевская», под бульдозер лег целый квартал старинных зданий вдоль Щербакова переулка между Загородным проспектом и улицей Рубинштейна. Уцелели лишь немногие, и в их числе — флигель с номером 30Б, созданный в 1900 году архитектором Максимом Сегалем. В те времена флигель был жилым, а сейчас там офисы. Но можно проявить фантазию и устроить что-то связанное единой творческой мыслью. Здание площадью 780 квадратов принадлежит ООО «Денаст», которым в равных долях владеют Ольга Михайловна Кадырова и Наталия Сергеевна Черкесова. Продавец готов отдать недвижимость за 169 миллионов рублей.

Поделиться Поделиться





Шоколадно-бисквитная фабрика Возможно, совсем скоро в доме-офисе 52В на Лиговском проспекте поселится влиятельная фирма. А может быть, там откроется шикарный отель. Или современный медицинский центр. Но это случится лишь тогда, когда на здание Торгового дома шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон», основанной в 1877 году, найдется покупатель.

Пока что дом площадью 1000 квадратов нуждается в хозяйской руке и мощных финансовых вливаниях. Строение принадлежит ООО «Лига-Центр», которым владеет Роман Юрьевич Коссаковский. Продавец готов сбыть собственность с рук за 65 миллионов рублей.

Поделиться Поделиться





Сфера применения безгранична Что только не повидал угловой дом 21 на Садовой улице на своем веку — сначала тут была контора фабрики каучуков и металлических штампов Эдуарда Новицкого, затем — трикотажное объединение «Ника», после — запустение, пока наконец его в 1997 году не выкупили и не превратили в свадебный салон. И если невесты сворачивали головы, разглядывая лишь роскошные наряды в витринах, то все прочие, проходя мимо, восторгались огромными окнами причудливых форм, ажурными деталями и изящными скульптурными композициями, в которые вложил душу зодчий Вильгельм Иоганн Христиан, а на русский манер — Василий Васильевич Шауб.

В 2001 году Комитет по госконтролю и охране памятников включил дом в Перечень объектов, представляющих культурную ценность.

Что теперь будет на месте свадебного салона, решит новый собственник — дом с башенкой продается. За площадь в 180 квадратов продавец просит 114 миллионов рублей. — Никаких подводных камней нет — там максимально все прозрачно. Более 15 лет у одного собственника — физлица. Она переехала в теплые страны. Свадебный салон и дальше функционирует, правда, переехал в Краснодарский край, — рассказал брокер, ведущий сделку. Цена на дом не окончательная, собственник готов уступить, но в разумных пределах.

Поделиться Поделиться





Особняк на острове роскоши Когда-то в доме 24 на проспекте Динамо жил граф Петр Стенбок, генерал-майор русской императорской армии, сейчас же поселиться в нем может любой — особняк площадью 800 квадратов и 10 соток земли на Крестовском острове продаются за 350 миллионов рублей. Проникаться атмосферой старины новому владельцу не придется — в 2007 году в особняке провели полную реконструкцию, заменили перекрытия и инженерные системы. Но кое-что от модерна зодчих Алышкова и Баумгартена сохранилось — архитектурные элементы, три отдельных выхода. Особняком владеет НКО «Фонд регионального развития», по мнению продавца, дом подойдет как для офиса, так и для проживания семьи.

Поделиться Поделиться





Дворец в историческом месте Мечта владеть собственным дворцом может стать явью для того, кто хотел бы поселиться в историческом месте. Особняк в Ковше Галерной гавани по адресу: Шкиперский проток, 21, отвечает всем требованиям взыскательных ценителей старины — построен в первой половине 19-го века, площадь 695 квадратов, фасад украшен колоннами, 10 комнат на двух этажах, пятиметровые потолки, живописный вид на Финский залив и Яхтенную гавань. Изначально во дворце располагался Караульный дом ВМФ, затем, в конце 19-го века, особняк перешел в собственность князей Оленевых. В 1996 году в здании провели капремонт, заменили перекрытия на бетон и металл. Сейчас зданием владеет ООО «Музыкальный центр "Мелодия"», принадлежащий Эдуарду Кузьмичу Горину. За дворец с участком в 10,4 сотки продавец просит 210 миллионов рублей.

Поделиться Поделиться





Голландский пирожок И если вы думаете, что особняки в центре Петербурга продаются годами, то ошибаетесь — они разлетаются как горячие пирожки, даже если цена на них космическая.

На объект культурного наследия — здание Голландской реформатской церкви на Невском, 20, построенное в 1834 году по проекту Павла Жако, — покупатель нашелся буквально за неделю. — Здание снято с продажи. Ведутся переговоры, возможно, выйдем на сделку, — рассказал агент по недвижимости, который сопровождает сделку. Здание площадью 7340 квадратов продавали за 730 миллионов рублей. Согласно документам Росреестра, его кадастровая стоимость меньше почти в 10 раз — 82 миллиона.

Поделиться Поделиться



