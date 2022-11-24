Как получить накопительную часть пенсии: все что вы хотели знать, но боялись спросить

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Получить прибавку к пенсии - заветная мечта каждого, кто запастись “подушкой” безопасности в виде заводов-пароходов и ценных бумаг не смог или не догадался. Не мудрено: средний размер пенсии в Петербурге, по данным Росстата, на 1 января 2022 года составил 18 415,5 руб. Заплатил коммуналку, купил продуктов на месяц вперед - и все, сиди без гроша. Мало кто знает, что с этого года можно распоряжаться накопительной частью пенсии. Сумма не ахти какая, но все же. “Фонтанка” рассказывает, как это сделать.



Что такое накопительная часть пенсии?

Это ежемесячная пожизненная выплата, которая сформировалась из страховых взносов в Пенсионный фонд на накопительную часть пенсии.

Взносы за работников в обязательном порядке выплачивают работодатели, индивидуальные предприниматели должны платить за себя сами. Суммы отчислений накапливаются на специальной части лицевого счета гражданина в ПФ. Порядок выплат устанавливается законом от 22.12.2013 №424 ФЗ.

С какого года начисляется накопительная пенсия?

Ставка отчислений в Пенсионный фонд составляет 22% от зарплаты, за исключением льготников. У граждан, родившихся до 1967 года, вся сумма взносов поступала на страховую базовую часть пенсии. У родившихся после 1967 года - 16% отчислялось на страховую часть, и 6% на накопительную. Такое разделение действовало с 2002 года по 2013-й включительно. С 1 января 2014 года уплату взносов на накопительную часть приостановили на срок до 1 января 2022 года. На время действия моратория взносы в полном объеме уплачивались на страховую часть, вне зависимости от возраста.



Как можно получить накопительную часть пенсии?

Когда ввели мораторий, всем застрахованным предлагали выбрать, как распорядиться накопленной суммой отчислений на накопительную часть пенсии:

всю сумму можно было оставить в пенсионном фонде;

перевести накопления в негосударственные пенсионные фонды или управляющие компании. Возврат вложений гарантировался агентством по страхованию вкладов, если управляющие деньгами граждан организации были включены в реестр участников системы.

возвратить накопительную часть единовременной выплатой или в течение определенного срока.

Если гражданин выбирал второй или третий вариант, взносы на накопительную часть пенсии исключали из объема пенсионного капитала, на основании которого рассчитывается пенсия.

Кому положена единовременная выплата?

Для того, чтобы получить накопительную часть пенсии, должны выполняться три условия.

Накопительная часть пенсии есть как таковая. Ею обладают: Мужчины, родившиеся с 1953 по 1966 год, и женщины с 1957 по 1966 годы рождения, накопительная часть у них формировалась с 2002 по 2004 годы;

те, кто участвует в программе софинансирования пенсий;

те, кто направлял на формирование накопительной части средства материнского капитала. Граждане, достигшие пенсионного возраста: 55 лет для женщин, и 60 лет для мужчин.

Можно ли забрать всю сумму накоплений сразу?

Да, если в общем размере страховой пенсии по старости доля накопительной части не превышает 5%.

Пример 1. Если назначена пенсия 10 тысяч рублей, а накопительная составляющая равна 500 рублям, то сумму накоплений могут выплатить сразу.

Как узнать размер накопительной пенсии?

Размер накопительной пенсии - расчетная величина: общая сумма пенсионных накоплений делится на период дожития или время ожидаемой выплаты пенсии. Время ожидаемой выплаты в 2022 году законодательно установлено равным 264 месяцам, но не менее 168.



Пример 2. Предположим, гражданин с 2002 по 2013 годы получал зарплату в 50 тысяч рублей. Каждый месяц работодатель перечислял за него в ПФР 6% от зарплаты на накопительную часть пенсии. За 11 лет, или 132 месяца, общая сумма накоплений составит:



50*132*6%=396 тысяч рублей.

Разделим общую сумму накоплений на время получения выплаты, и получим размер выплаты накопительной части пенсии, которую гражданин будет получать ежемесячно в виде добавки к страховой части пенсии:

396000/264=1500 рублей



Если гражданин обратился за назначением накопительной части позже, чем достиг пенсионного возраста, ожидаемый период сокращается на 12 месяцев за каждый полный год.

Пример 3. Если мужчина вышел на пенсию в 60 лет, а за назначением накопительной пенсии обратился в 62, то для него время ожидаемой выплаты составит:

264-24=240 месяцев.

Индексируются ли суммы?

Нет.

Если застрахованный умер, значит накопительная часть его пенсии пропадет?

Накопительную часть пенсии через 6 месяцев могут наследовать супруг, дети или близкие родственники по общему правилу открытия наследства.

Как узнать сумму пенсионных накоплений?

Сумму можно узнать из индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде. Для этого нужно заказать выписку на сайте Госуслуг. Будут в ней и сведения о том, где находится накопительная часть пенсии: в государственном или негосударственном фонде.

Куда обращаться за назначением выплат?

Заявление можно подать на сайте ПФР в разделе “Назначение единовременной выплаты накопительной части пенсии”, обратиться в МФЦ, либо непосредственно в пенсионный фонд.

