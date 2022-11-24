Российским властям показали проекты отечественных аналогов Instagram*, TikTok и Zoom

Индустриальный центр компетенций, ответственный за коммуникационные сервисы, одобрил несколько проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ. Об этом 24 ноября сообщает РБК, ссылаясь на двух участников ИТ-рынка.

Один из таких проектов — соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения». Она позволяет переносить фотографии, истории, подписки и подписчиков из Instagram* (как и Facebook*, принадлежит Meta Platforms**, которая признана экстремистской организацией в России). В паспорте проекта, к которому обращается издание, говорится о том, что смысл разработки — в том, чтобы вернуть активную аудиторию Instagram* и Facebook* в привычную среду. Создатели также намереваются вывести на международный рынок «улучшенную версию» Instagram*. Общие затраты на проект оценены в 459,7 млн руб., из которых 90% нужны для доработки продукта.



Следующий проект — соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ». Её целью видят «реализацию концепции полезной соцсети» и «создание площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодёжью». В функционале — загрузка видеороликов, базовые механизмы общения и просмотр ленты новостей, что напоминает TikTok. Общий размер затрат, как уточняется, составляет 285,7 млн руб.

Далее речь идёт о доработке сервиса корпоративной видеосвязи — NEW TrueConf Enterprise 2.0 от АО «ТКС». Решение, как предполагается, будет реализовано на защищённом протоколе связи и сможет поддерживать свыше миллиона пользователей. В качестве ключевого заказчика указан «Ростелеком», предварительных — «Газпром», «Газпром нефть» и «МегаФон». Общая стоимость проекта — 162 млн руб.



Для замены Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex также предназначен сервис видео-конференц-связи Dion для сегмента b2b от ГК «Иннотех». Стоимость проекта оценивается в 318,7 млн руб.

Среди одобренных правительством проектов также корпоративная почтовая система на импортонезависимой платформе «Почта 2.0» от «Новых облачных технологий» (НОТ). Заказчик — «Росатом». Госкомпания планирует перевести на новую систему 44 тысячи пользователей. Общий размер затрат — 1,19 млрд руб., проект реализуют за счет средств заказчика.



Напомним, после начала спецоперации на Украине ряд иностранных компаний ограничил продажу своего ПО и оборудования в России. В числе таких — Microsoft, Oracle, SAP, Cisco и т.д. У ряда продуктов, которые оказались недоступны, нет российских альтернатив. Для их создания в начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции по различным отраслям и сферам. Именно они должны определять направления, виды и классы софта, которые необходимо заменить.

