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    Бронетехника и пассажирский автобус столкнулись на Выборгском шоссе

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    3 комментария

    читатель «Фонтанки» Сергей

    Автобус попал в ДТП с бронетехникой в Выборгском районе Петербурга утром 23 ноября. Авария затрудняет движение в районе поворота на Песочный.

    ДТП произошло на Выборгском шоссе, у пересечения с Песочным шоссе, сообщает читатель «Фонтанки» Сергей. Судя по видео, в аварию снова попал голубой рейсовый автобус. В результате у него повреждена задняя часть. «Фонтанка» уточняет подробности произошедшего.

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    По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП сильно затруднено. Заторы скопились на Выборгском шоссе в обе стороны и на Песочном — от Центральной улицы до Выборгского.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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