Бронетехника и пассажирский автобус столкнулись на Выборгском шоссе

читатель «Фонтанки» Сергей
Автобус попал в ДТП с бронетехникой в Выборгском районе Петербурга утром 23 ноября. Авария затрудняет движение в районе поворота на Песочный.
ДТП произошло на Выборгском шоссе, у пересечения с Песочным шоссе, сообщает читатель «Фонтанки» Сергей. Судя по видео, в аварию снова попал голубой рейсовый автобус. В результате у него повреждена задняя часть. «Фонтанка» уточняет подробности произошедшего.
По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП сильно затруднено. Заторы скопились на Выборгском шоссе в обе стороны и на Песочном — от Центральной улицы до Выборгского.