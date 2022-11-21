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    Газ вернули в большинство домов, отключенных после взрыва на газопроводе в Ленобласти

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    К вечеру 21 ноября во Всеволожском районе Ленобласти восстановили подачу газа 98% абонентов, оставшихся без газоснабжения из-за взрыва 19 ноября. Подключены все котельные и промышленные объекты.

    На 17 часов понедельника газ получили 61 172 абонента, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Полностью подключены к газораспределительным сетям 16 котельных и 354 промышленных потребителя. Газоснабжение в районе восстанавливают 23 бригады.

    «Предпринимаются все необходимые меры, чтобы восстановить газоснабжение в оставшихся неподключенными домах как можно быстрее. Получить дополнительную информацию можно по телефону «04», с мобильного — «104», — добавили в пресс-службе.

    В субботу, 19 ноября, произошел взрыв на магистральном газопроводе «Белоусово — Ленинград» во Всеволожском районе — в 700 метрах от жилого дома в Бернгардовке. У места взрыва образовалась воронка глубиной 2,5 метра, а дальнейший пожар был виден даже из центра Петербурга. Причина происшествия пока не известна, но внешнее воздействие в компании считают маловероятным.

    Из-за ЧП от газоснабжения были отключены 16 котельных, 354 промышленных потребителя и 62140 абонентов многоквартирных и частных домов. К вечеру воскресенья газ подключили 46 142 пользователям в многоквартирных и частных домах и 308 организациям. В понедельник жители одного из микрорайонов Всеволожска рассказали 47News, как греются без газа.

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