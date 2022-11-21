Газ вернули в большинство домов, отключенных после взрыва на газопроводе в Ленобласти

К вечеру 21 ноября во Всеволожском районе Ленобласти восстановили подачу газа 98% абонентов, оставшихся без газоснабжения из-за взрыва 19 ноября. Подключены все котельные и промышленные объекты.
На 17 часов понедельника газ получили 61 172 абонента, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Полностью подключены к газораспределительным сетям 16 котельных и 354 промышленных потребителя. Газоснабжение в районе восстанавливают 23 бригады.
«Предпринимаются все необходимые меры, чтобы восстановить газоснабжение в оставшихся неподключенными домах как можно быстрее. Получить дополнительную информацию можно по телефону «04», с мобильного — «104», — добавили в пресс-службе.