Жители микрорайона Всеволожска третий день замерзают без газа после ЧП и покупают плитки

Жители микрорайона во Всеволожске продолжают мерзнуть после ЧП на газопроводе. Из-за ожидания газовщиков они прогуливают работу и покупают электрические плитки, чтобы хоть как-то приготовить горячую еду. Страдания жителей Ленобласти 21 ноября описали 47news.

Так, жительница улицы Новой Елена рассказала, что в аварийной службе ее попросили ждать специалистов. Семья их ждет уже вторые сутки, одевается тепло, пользуется купленной плиткой с одной конфоркой и уезжает к родителям греться. После взрыва на газопроводе абонентам сказали перекрыть краны подачи газа и ждать проверяющих. Работникам организации нужно попасть в каждое помещение, где установлено газовое оборудование. Самим жильцам открывать краны категорически запрещено.