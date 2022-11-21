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    Жители микрорайона Всеволожска третий день замерзают без газа после ЧП и покупают плитки

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    Жители микрорайона во Всеволожске продолжают мерзнуть после ЧП на газопроводе. Из-за ожидания газовщиков они прогуливают работу и покупают электрические плитки, чтобы хоть как-то приготовить горячую еду. Страдания жителей Ленобласти 21 ноября описали 47news.

    Так, жительница улицы Новой Елена рассказала, что в аварийной службе ее попросили ждать специалистов. Семья их ждет уже вторые сутки, одевается тепло, пользуется купленной плиткой с одной конфоркой и уезжает к родителям греться. После взрыва на газопроводе абонентам сказали перекрыть краны подачи газа и ждать проверяющих. Работникам организации нужно попасть в каждое помещение, где установлено газовое оборудование. Самим жильцам открывать краны категорически запрещено.

    Жильцы Березок переживают, что после длительного отключения в частных домах придет в негодность вся система отопления. При этом даже примерных сроков по возвращению газа им не называют.

    «Каждый день обещают, но не говорят, когда именно. Сказали бы хоть дату, а то мы сидим, даже выйти нельзя. Воду приходится кипятить одновременно на одной конфорке, в электрическом чайнике и в микроволновке, чтобы быстрее было», — рассказала Елена. Она также обратила внимание на невозможность помыть ребенка, так как дома очень холодно.

    У подавляющего большинства абонентов уже все хорошо. К вечеру воскресенья газ подключили 46 142 пользователям в многоквартирных и частных домах и 308 организациям.

    Столб пламени после взрыва накануне днем было видно за многие километры от Бернгардовки — даже от «Авроры» и со стрелки Васильевского острова. Ответа на вопрос о том, что могло произойти, пока нет. В компании считают маловероятным внешнее воздействие — следов того, что кто-то раскапывал трубу, предварительно обнаружено не было.Взорвался магистральный трубопровод диаметром почти полтора метра, он был закопан примерно на 2,5 метра. После взрыва горела газовоздушная смесь на общей площади в две тысячи квадратных метров.

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