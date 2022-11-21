Жители микрорайона Всеволожска третий день замерзают без газа после ЧП и покупают плитки

Жители микрорайона во Всеволожске продолжают мерзнуть после ЧП на газопроводе. Из-за ожидания газовщиков они прогуливают работу и покупают электрические плитки, чтобы хоть как-то приготовить горячую еду. Страдания жителей Ленобласти 21 ноября описали 47news.
Так, жительница улицы Новой Елена рассказала, что в аварийной службе ее попросили ждать специалистов. Семья их ждет уже вторые сутки, одевается тепло, пользуется купленной плиткой с одной конфоркой и уезжает к родителям греться. После взрыва на газопроводе абонентам сказали перекрыть краны подачи газа и ждать проверяющих. Работникам организации нужно попасть в каждое помещение, где установлено газовое оборудование. Самим жильцам открывать краны категорически запрещено.
Жильцы Березок переживают, что после длительного отключения в частных домах придет в негодность вся система отопления. При этом даже примерных сроков по возвращению газа им не называют.
«Каждый день обещают, но не говорят, когда именно. Сказали бы хоть дату, а то мы сидим, даже выйти нельзя. Воду приходится кипятить одновременно на одной конфорке, в электрическом чайнике и в микроволновке, чтобы быстрее было», — рассказала Елена. Она также обратила внимание на невозможность помыть ребенка, так как дома очень холодно.
У подавляющего большинства абонентов уже все хорошо. К вечеру воскресенья газ подключили 46 142 пользователям в многоквартирных и частных домах и 308 организациям.