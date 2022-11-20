Осталась треть. После взрыва на газопроводе в Ленобласти в дома возвращается газ

Во Всеволожском районе Ленобласти после произошедшего накануне взрыва на магистральном трубопроводе высокого давления газ вернули более чем двум третям абонентов. Об этом пишет 47news со ссылкой на компанию «Газпром газораспределение Ленобласти».
По данным на 18:00 20 ноября, газ подключили 46 142 абонентам в многоквартирных и частных домах и 308 организациям.
Ранее жителям обещали вернуть тепло до конца дня. Около 13:30 все котельные уже работали. После аварии потребителей переключают на альтернативные газопроводы. Проблема с подключением газа связана с тем, что делать это надо вручную в каждой квартире и каждом доме. Для работ привлекли газовиков из Выборга и Приозерска, а также сотрудников всеволожской администрации после экспресс-обучения.
Как выглядит взорванная труба — можно посмотреть здесь.
Столб пламени после взрыва накануне днем было видно за многие километры от Бернгардовки — даже от «Авроры» и со стрелки Васильевского острова. Ответа на вопрос о том, что могло произойти, пока нет. В компании считают маловероятным внешнее воздействие — следов того, что кто-то раскапывал трубу, предварительно, обнаружено не было.
Взорвался магистральный трубопровод диаметром почти полтора метра, он был закопан примерно на 2,5 метра. После взрыва горела газовоздушная смесь на общей площади в две тысячи квадратных метров.